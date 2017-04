Setién: "Es mentira que los jugadores se hayan abandonado; sudan la camiseta hasta el final"

Triturar a la bestia de los 300 millones de euros. Setién, que firmó 85 duelos con el Atlético de Madrid, defiende la integridad del vestuario, tras la cruenta derrota (3-0) ante el CD Leganés, y apuesta por la hazaña [mañana se cruzan amarillos y rojiblancos en el Gran Canaria, desde las 17.30 horas y en la disputa de la 35ª jornada]. "La diferencia presupuestaria se tiene que notar; pero ya fuimos a su casa y conseguimos sacar un partido adelante [la vuelta de los octavos de final (2-3) en el Calderón]. El resto de los partidos han sido muy dignos. El Atlético siempre está bien, a la estela de los dos grandes. Es un grandísimo equipo, apelo al estímulo de jugar contra un equipo como éste y que eso nos dé un impulso. Y así lo podamos utilizar". En relación a la convocatoria de Prince, Viera y Vicente, tomará la decisión esta tarde -la última sesión comienza a las 18.00 horas en el recinto de Siete Palmas-. "Lo valoraremos y decidiremos".

Cuestionado por las palabras de Jesé [que aseguró que Griezmann no tenía categoría para jugar en el Madrid], se mostró diplomático."Las opiniones son de cada uno. Griezmann me parece un futbolista espectacular, en progresión permanente. Está alcanzando el nivel más alto y el hecho de que todos los días demuestre ese nivel indica que es un futbolista de otro nivel. Lo que diga Jesé es su opinión". Y se puso la bufanda y la elástica del conjunto colchonero, tras ser preguntado por su candidato para conquistar la Liga de Campeones. "Tengo un pasado allí; el Atlético me dio la oportunidad de jugar al más alto nivel. Abrirme las puertas y alguna reminiscencia me queda. Siempre recuerdo por encima de todo a la institución y le tengo mucho que agradecer. Me gustaría que el Atlético pudiese ganar la 'Champions".

La partitura del Cholo y el debate

En la guerra de estilos [el poético de la UD, con el toque por bandera, ante el físico y de presión del Atlético], Setién reconoció el mérito del galeón colchonero. Pero insiste que tendrán sus opciones para firmar la campanada en el partenón. "Si analizamos los partidos que hemos jugado contra ellos; hemos tenido más el balón y hemos evitado que nos creen peligro. No hemos evitado las contras que nos costaron goles (...) Hay muchas facetas del Atlético que por mucho que las sepas no las vas a poder controlar".

Admite que prefiere ver al Barça, en relación a la propuesta de músculo del Atlético, pero aplaude la labor del Cholo. "Simeone ha hecho un trabajo espectacular, tiene un gran mérito y los logros son espectaculares. Que me guste más o menos, la forma de jugar carece de importancia. Si lo vais a sacar de contexto o malinterpretar es mejor callarse como Luis Enrique. A Simeone le considero un grandísimo entrenador. Prefiero como juega el Barça: pero es lo que siento. Simeone siente otra cosa y es perfectamente válido".

Silencio sobre el interés del Valencia

Para el preparador cántabro, mientras lidera la nave amarilla, no perderá ni un segundo de su tiempo en analizar las diferentes opciones que maneja para trabajar en la próxima temporada. "No tengo nada que comentar sobre eso. No tengo nada que decir que no sea de la UD. No es algo que me preocupe ahora mismo, no tengo nada que decir".Sobre si está representado por Edoardo Crnjar, Setién fue más ambiguo: "Es una cuestión que me estoy planteando, esto me está superando. Estoy considerando seriamente esa posibilidad [la de tener un agente]. Y del Valencia no voy a decir nada. En Vigo por responder a todo el mundo ya se vio la que se montó".

Reconoce su cuota de responsabilidad, por la errática línea del equipo de visitante [no gana en Liga como visitante desde agosto]. "El entrenador siempre tiene culpa de todo (...) Admito mi responsabilidad cuando las cosas van mal, lo asumo como lo tengo que hacer. Cuando tienes que tomar las decisiones que si mandas a los laterales más arriba piensas que igual tenían que haber recibido más atrás (...) Siempre 'después de'. Hay veces que aciertas y otras que te das cuenta que te equivocas".

Lamenta la sentencia de Apelación de Livaja -de cinco partidos-. "Me parece una barbaridad los cinco partidos porque no se lo merece. En ningún momento la intención de Marko no es empujar sino reclamar su atención; tocarle (...) Hemos visto acciones mucho más ofensivas sin sanción. Me parece desmesurado que le metan cinco partidos y que no lo tengan en cuenta ni en Apelación".

Defiende la implicación y el grado de compromiso del vestuario. Apela a la furia, a la motivación por liquidar al Atlético de Madrid. "Espero que haya un estímulo por el rival, por jugar en casa, por las ganas que tenemos (...) El otro día en el partido de Leganés, estaba encantado de la respuesta que dio el equipo en la primera parte. Los jugadores se comprometieron al máximo, trabajaron, corrieron. Habíamos cambiado algunas cosas para ser más agresivos y tener más el balón en la segunda parte (...) Es mentira que se hayan abandonado, los más afectados son ellos. Han sudado la camiseta hasta el final. No tengo ninguna duda de que se hayan comprometido".

Un mensaje a los pesimistas

Se acordó de su club de fans, de los pesimistas, los mismos que han diseñado un clima de pánico en torno al equipo. Con la salvación ya sellada, y el pozo del descenso a 15 puntos, reclama mesura y coherencia. "He leído algunas cosas con respecto a lo que pasó el otro día que podía ser cesado. En el club todo el mundo tiene claro que estamos salvados con holgura. A mí el presidente el otro día me trasladó que estaba encantado con el trabajo, con el hecho de salvarnos con mucha antelación. Y me trasladó que me había contratado para eso. Esta situación de derrotas no es fácil de digerir, pero no pierdo la perspectiva. En el caso del presidente no habló que fuéramos a jugar en Europa, era una posibilidad pero por encima de todo queda que nos salvamos sin apuros. Quizás ese premio no nos corresponda por presupuesto, nos tendría que haber costado más. Si lo llego a hacer al revés igual no hubiera llegado a diciembre".