Momo: "Por la afición de la UD, hay que salir enchufados y apretar como si nos jugásemos la vida"

Jerónimo Figueroa 'Momo', con 214 duelos con la UD, analizaba con crudeza el doloroso correctivo ante el Atlético de Madrid (0-5) en el Estadio de Gran Canaria, en la disputa de la 35ª jornada. El extremo zurdo contabilizó ayer 26 minutos, tras saltar al césped por Alen Halilovic. "No es fácil salir a un partido de estos en ese minuto [ya con el 0-3 en el marcador]; lo importante era hacerlo lo mejor posible. Tratar de aguantar, y que no nos hiciesen más goles. Encima nada más entrar, con la expulsión de Prince Boateng, se pone más difícil la cosa. El Atlético contaba con más espacios, así como con la tranquilidad precisa en el juego".

Cuestionado por la crisis de resultados [solo cuatro victorias en toda la segunda vuelta] y los 21 goles encajados en los últimos siete encuentros, el de El Cardón incide en la pérdida de confianza. "No es fácil la situación por los malos resultados y por la circunstancia de encajar tantos goles. Se ha perdido la confianza; no podemos terminar así una temporada que ha sido muy tranquila y muy buena. Teníamos con la condición de salvarnos con una holgura muy buena y no la podemos empañar. Tenemos que cambiar el chip de una manera u otra para en estos últimos tres partidos no dar esta imagen. En algo más de diez minutos [fueron 18]; nos hacen tres goles. Algo similar aconteció en Butarque [tres goles recibidos en seis minutos]; sobre todo de cara a la afición, de cara a la gente, no podemos terminar así".

En relación a lo que se debe hacer para poner fin a la sangría de tantos encajados y revertir la situación, reclama no salir sin tensión al césped. "Si supiese la tecla para decirlo o hacerlo, ya lo hubiese llevado a cabo. Existe esa relajación de estar salvados, y al final, no hay que confundir estar salvados con salir relajados al campo. Si sales relajados ante un equipo como el Atlético de Madrid, en diez minutos, pues pasa que te meten tres goles. Hay que salir enchufados y apretar, como si nos jugásemos la vida. Hay que tratar de hacer un buen partido y dar buena imagen".

Próximo compromiso ante el Sporting

Ahora toca ir a El Molinón. "Hay que ir a Gijón y mentalizarnos de hacer un buen partido; hay muchas bajas. El que vaya, tiene que por su orgullo, por sentir la UD, por la afición, pues apretar y ponérselo difícil al Sporting. Y no una imagen de que no pasa nada; de que no transmitimos". Sobre la marcha de gran parte de la afición del Gran Canaria, con el 0-4 de Thomas, reconoce que "duele". "No podemos terminar trasladando esta sensación. Con esta temporada tan bonita...Hasta hace siete u ocho partidos, estábamos cumpliendo y ahora no podemos terminar de esta manera. Estamos haciendo una gran temporada, y se logró la salvación con holgura. Y duele (...) Como un partido tan bonito ante el Atlético de Madrid, que es para aprovechar y que la gente se vaya contenta; y que vean cómo hemos competido. Hay que competir, como lo hemos hecho con muchos grandes equipo aquí, en el Gran Canaria", detalló ayer, en zona mixta tras el duro varapalo ante el semifinalista de Champions.