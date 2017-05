Las Palmas planifica un proyecto continuista para el próximo curso

La UD Las Palmas no hará majo y limpio de cara a la próxima temporada. La crisis de resultados y orgullo que ha tenido el equipo en la recta final de temporada no influirá en la planificación del próximo curso. No habrá ninguna revolución en el plantel. En la lectura de la temporada que hace la comisión deportiva pesa mucho más el logro del objetivo, la permanencia sin sufrir ni estar en descenso durante todo el año, que la pésima imagen de los dos últimos meses. Habrá pocos movimientos de entradas y salidas, aunque la cifra concreta dependerá de cómo se desarrollen las negociaciones para las renovaciones de los jugadores que acaban contrato, así como los traspasos que se puedan producir, que no será más de uno. Ya el curso pasado hubo pocos fichajes, un total de cinco -Michel Macedo, Hélder Lopes, Prince Boateng, Mateo García y Marko Livaja- y la idea es que este verano no sean más. En las cuentas iniciales, y a falta de que se cierren los frentes que hay abiertos, llegarán, como mínimo, un delantero centro, un extremo y un mediocentro.



El entrenador, por definir



El movimiento principal será el del entrenador. El club todavía no ha firmado al próximo inquilino del banquillo. La comisión deportiva maneja una lista de cuatro técnicos y entre esta semana y la próxima espera cerrarlo. De los nombres que han trascendido en los medios de comunicación los únicos que se encuentran en ese último elenco son el italiano Roberto De Zerbi y Manolo Márquez, técnico del filial. Los otros dos entrenadores en cartera son el secreto mejor guardado, al menos hasta el momento, en los distintos movimientos que ha realizado el club en los últimos años. El italiano, a pesar de su corta experiencia en la elite -doce partidos con el Palermo en la Serie A-, tiene muy buena imagen en Italia, donde le consideran uno de los entrenadores con mejor futuro del fútbol transalpino. Mientras, Manolo Márquez es la opción favorita de Tonono. Su gran temporada en el filial le avala. Sea cual sea la opción escogida, Juan Carlos Valerón estará en el próximo cuerpo técnico.



El perfil que está buscando la entidad es el de un entrenador que apueste por el mismo estilo que Quique Setién, pero que trabaje más la táctica defensiva y mejore los registros de goles encajados del equipo. Los números de este curso, 67 tantos recibidos, son de lo peor de la categoría, e incluso de la historia del club en Primera. La intención de la entidad es cerrar la contratación del nuevo técnico en estas dos semanas que quedan para terminar la Liga y anunciarlo poco después de la disputa de la última jornada frente al Deportivo de La Coruña. La política, en este sentido, es la de dar carpetazo cuanto antes a este desastroso final para poner el foco en el próximo curso.



Que no tenga un caché económico elevado es otro de los criterios de la comisión deportiva a la hora de elegir entrenador. Y es que en materia de salarios, las prioridades están muy claras: los jugadores que más deben cobrar son los del mediocampo hacia adelante, los que marcan diferencias. En este sentido, Jonathan Viera, Tana y Roque Mesa están entre los mejor colocados. Además, está en las cuentas mejorar el contrato de Vicente Gómez y se hará un gran esfuerzo para la continuidad de Prince Boateng, que todavía no está firmada, aunque sí avanzada.



Dani y Javi Castellano, a punto



No solo la renovación de Prince Boateng está entre las prioridades de cara al próximo curso. El club ha avanzado de manera notable en la última semana en la renovación de los gemelos Castellano. Algunas de las opciones que Dani tenía en Inglaterra han perdido peso en los últimos días y la UD ha mejorado su oferta, por lo que tanto el lateral izquierdo y el mediocentro están cerca de continuar. Las otras propuestas que ha realizado la UD Las Palmas a jugadores que acaban contrato son a Javi Varas, Raúl Lizoain y David García. Sobre Montoro, que también acaba vinculación y la UD mantiene una opción unilateral para renovarle, no está previsto que continúe.



A la espera de Varas y Raúl



En la portería, la UD Las Palmas está a la espera de finalizar las negociaciones con Javi Varas y Raúl Lizoain. Los dos han disputado muchos minutos en este curso y han tenido una temporada con muchos altibajos, pero en la entidad están satisfechos con su trabajo y por ello les ha ofrecido la renovación para que formen, por tercera temporada seguida, la dupla de porteros del primer equipo.



En cuanto a la defensa están planificados muy pocos movimientos. En el lateral derecho Míchel Macedo y David Simón continuarán. También lo hará Hélder Lopes en el lateral izquierdo ocurra lo que ocurra con la negociación de Dani Castellano. El portugués ha cometido varios errores decisivos en las últimas jornadas, pero en la entidad consideran que tiene más condiciones de las que ha demostrado y por eso le darán otra oportunidad el próximo curso. En cuanto a los centrales, Mauricio Lemos, Pedro Bigas y Aythami Artiles tienen contrato, y también lo tendrá David García en cuanto se firme el acuerdo verbal al que han llegado. A pesar de esta situación en la UD se plantean disponer de cinco centrales la próxima temporada, por lo que podría haber como mínimo un refuerzo para esta posición. Mauricio Lemos y Pedro Bigas son dos de los jugadores con mejor cartel y por los que la UD puede sacar una mayor tajada en caso de traspasarles. Así, si se marcha uno de los dos, la entidad prevé la incorporación de dos centrales.



En el centro del campo la salida de Montoro provocará la llegada de otro mediocentro. Sin embargo, esta zona del campo está pendiente de lo que suceda con la renovación de los Castellano y, sobre todo, de lo que pueda ocurrir con Roque Mesa, que otro verano más será uno de los mediocentros más cotizados de la Liga. Hernán Santana y Vicente Gómez continuarán de amarillo. Sucederá lo mismo con los mediapuntas Jonathan Viera, Tana y Alen Halilovic, del que se espera un gran paso adelante para que sea otro de los líderes ofensivos del equipo. Viera será, otro año más, uno de los pilares de la plantilla. Llegarán ofertas por el de La Feria, pero la entidad no se plantea que el '21' se marche.



'Gabigol' y Calleri, en agenda



En cuanto al puesto de extremo está prevista también la continuidad de Momo, que se ha ganado su renovación automática, y la de Mateo García. La decisión sobre el joven argentino, de todas formas, es una de esas cuestiones en las que la postura del entrenador será clave, por lo que tampoco se descarta que se marche cedido. Todos en el club esperan que se cierre la renovación de Prince y que parta el curso como extremo, posición para la que llegará un refuerzo. Jesé no ha triunfado en su cesión, pero la entidad seguirá pendiente de su situación en el PSG y, si se pone a tiro, intentará que regrese a préstamo otro año más.



Asimismo Gabriel Barbosa 'Gabigol', extremo del Inter por el que la UD negoció en invierno, sigue en agenda. Decidió continuar en el club nerazzurro pero apenas ha tenido minutos.



Cedidos y el filial



En la punta de ataque no hay dudas en el club sobre la continuidad de Marko Livaja. A pesar de su sanción por cinco partidos, el croata seguirá de amarillo. Tienen que volver dos jugadores cedidos: Sergio Araujo y Alfredo Ortuño. El argentino se está reencontrando con su mejor versión en el AEK Atenas y el planteamiento inicial es aprovechar su recuperación para traspasarle. Ocurrirá lo mismo con Ortuño, que ha sido uno de los mejores delanteros de Segunda y el club intentará recuperar la inversión de un millón de euros que hizo por él.



Así, la llegada de un delantero centro se plantea como uno de los movimientos más importantes del verano. En este sentido Jonathan Calleri también continúa en la agenda. El argentino estuvo muy cerca de llegar en invierno, pero el West Ham decidió mantenerlo. Apenas ha jugado y la UD no le ha borrado de la lista de futuribles.



Araujo y Ortuño no son los únicos jugadores cedidos que volverán en verano. También están a préstamo José Artiles, Leo Ramírez, Héctor Figueroa y Tyronne del Pino. Sin embargo, ninguno de los cuatro ha convencido. Sí que está gustando mucho más el papel de jugadores del filial como Erik Expósito, Carlos González, Eric Curbelo, Benito, Fabio o Ronaldo Peña, aunque todavía hay debate interno sobre si deben tener dorsal en el primer equipo. Son los primeros esbozos de la UD 2017-18.