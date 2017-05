Una UD para todo el planeta

La fiesta más mediática en la historia de la UD. La lucha del gigante culé -765 millones de presupuesto- por el entorchado de la mejor liga del mundo con el Madrid de Zidane [restan dos jornadas y están empatados a 84 puntos], pone al club amarillo ante los ojos del planeta. A las 19.00 horas, este domingo, y con la cámaras de Movistar Plus, se batirán todos los récords de audiencia. Una cita para la historia.



En el último precedente, el UD-Barça, celebrado el 20 de febrero de 2016, la entidad isleña besó el récord. Como detalló la web del club amarillo, se pulverizaron todos los registros. 'Fue el más visto de la historia de la entidad amarilla, retransmitido en directo para 198 países, según los datos proporcionados por Mediapro, con una audiencia estimada de 200 millones de personas', se puntualizó.



Y las estimaciones, para el pulso del domingo, con el título en juego, superan el techo de febrero de 2016 para la UD. Se calcula que se alcanzarán los 250 millones de televidentes en todo el planeta, que estarán pendientes de la lucha del tridente diabólico -Messi, Neymar y Luis Suárez- con la propuesta de seda de Setién. Los Jonathan Viera, Roque Mesa, Vicente Gómez, Prince o Momo tienen la posibilidad de tumbar al ogro. Y mitigar los efectos de la depresión perfecta. La UD encadena cinco jornadas sin ganar. Ha encajado 24 goles en las últimas ocho fechas del campeonato liguero.El imperio barroco se derrumba en un final terrorífico.



La crítica situación del cuadro amarillo fulmina la opción de lleno en el Gran Canaria. La mejor entrada del curso fue la visita del Sevilla, del 12 de febrero, y que contó con 27.843 espectadores.



766.000 viendo la 'manita'



El 14 de enero, el Barça trituraba a la UD (5-0) en el Camp Nou, en la disputa de la 18ª jornada. Esa carnicería contó con un 5,8% de share y una audiencia de 766.000 espectadores en el país. Cabe reseñar que el choque se disputó a las 15.15 horas, fuera de la franja de mayor audiencia. Pero el domingo, sí será en un horario goloso para las televisiones -20.00 en la Península-. La UD en alta definición.



El mayor registro -de cuota nacional- para la UD en este curso fue en el Santiago Bernabéu (1 de marzo). 1,2 millones de espectadores siguieron el (3-3), que contó con un 6,7% de cuota de share en Movistar Plus. En el templo de La Castellana habían 63.789 espectadores.



La fortaleza de Luis Enrique



El Barça se hospedará en el Hotel Santa Catalina -aterriza el sábado por la tarde-. El prestigioso establecimiento de León y Castillo será la fortaleza de Messi, Neymar, Luis Suárez, Iniesta y el resto de figuras de un plantel despiadado. En la pasada campaña, la expedición culé se alojó en AC Hotel Iberia Las Palmas. Resultó un caos, ya que obligó a los responsables de seguridad a colocar vallas en la recepción.



El Santa Catalina ya hospedó al Real Madrid -septiembre-, Athletic -noviembre-, Sevilla -febrero- Real Sociedad -marzo- y Atlético de Madrid -abril-. Aunque el cuadro colchonero se quedó en enero, por el duelo de Copa, en el AC Iberia.



Roque y Tana, al margen



La UD retomó los entrenamientos con las ausencias por lesión de Tana -hizo carrera continua-, el lateral zurdo Dani Castellano -KO las dos semanas que restan de curso liguero por una rotura de fibras- y Roque -en la caseta por precaución-.



El renacentista Vicente Gómez, tras superar su dolencia en la espalda, ya está integrado con los poetas de Setién y apunta al once. El centrocampista de Schamann se ha perdido las últimas cuatro jornadas ante el Alavés (1-1), Leganés (3-0), Atlético (0-5) y Sporting (1-0).



En la mejor campaña de su carrera, a sus 28 años sigue esperando la mejora de contrato prometida. De esta manera, Setién dispone de 20 efectivos, a los que cabe añadir Erik Expósito -delantero del filial-. El sancionado Livaja (le restan dos partidos de castigo) no regresará hasta el inicio de la 2017-18.



Prince y Jesé dejan atrás sus sanciones. En el caso del internacional ghanés ejercerá de nueve. Por su parte, el atacante por el PSG recupera su plaza en el costado derecho. Roque, Viera y Vicente conformarán el triángulo mágico.



Todos contra Messi. Será la tercera vez ocasión que el Dios se cruce con la UD [dos en el Camp Nou y una en el Gran Canaria]. Tres triunfos y un gol a Javi Varas el pasado enero. Computa 51 tantos en esta campaña -en las cuatro competiciones- por los 52 de los amarillos en Liga. Es la bestia. Un pulso para 250 millones de televidentes. La legión del Roque Nublo en 3D.