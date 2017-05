Fieles con historia y premio

Con la presencia de Jonathan Viera, Tana, Javi Castellano, Momo, Aythami Artiles, Roque Mesa y Raúl Lizoain, la cervecera reconoció a los fieles más creativos. La gala, con trescientos espectadores, fue una fiesta del sentimiento. Patricio Viñayo, director general, lideró la representación de la entidad isleña y estuvo escoltado por exjugadores como 'Orlandito'.

Embajadores de la pasión. Vigilantes del escudo hasta la eternidad. Tropical reconoció en el Auditorio Alfredo Kraus a los Amigos Oficiales de la UD en la primera edición de la gran gala. Dirigida por Daniel Calero, la marca cervecera, patrocinador oficial, reconoció el ingenio, originalidad y habilidad de una colección de forofos con historia.



La Peña Germán Dévora de Vecindario se llevó el Óscar al sector de animación con más glamour. En lo referente al Bar Más Pío Pío, la distinción fue para el establecimiento La Arrancadilla, sede de la peña de Aythami Artiles y que está situado en Fondos de Segura. El zaguero de Arguineguín, junto al meta Raúl Lizoain, entregó el trofeo. Además, en la categoría de Comunicador Honorífico, la trayectoria de Antonio Cruz Domínguez, que fue redactor jefe de LA PROVINCIA /DLP ilustró la nota más emotiva de una velada con ritmo.



En el escenario, el veterano comunicador, acompañado por el mítico portero del conjunto amarillo Daniel Carnevali, tuvo un emotivo mensaje para "todos nuestros hermanos venezolanos".



Gasolina para batir a Messi



Tana hizo entrega del galardón del Canta Goles a Yaismel Castro -ausente en la velada-. El extremo del barrio pesquero de San Cristóbal dijo que en el vestuario había ganas de que "llegasen las vacaciones para comenzar la pretemporada y empezar al máximo".



En ese punto de la noche, los fieles más pasionales encomendaron al bigoleador ante el Madrid a un último esfuerzo ante la legión de Messi: '¡El Barça caerá y caerá en el Gran Canaria¡', exclamó el salón.



El exjugador de la UD Orlandito Suárez fue optimista en relación a la visita del ogro culé: "Mínimo un empate". El histórico pistolero amarillo brindó a José Hernández la distinción de 'El Más Carnavalero'. Al más puro estilo Cocodrilo Dundee, se puede animar con estilo.



Jonathan Viera, el más aplaudido, concedió el Óscar al Celebrón que fue para Cynthia Pérez. Juan Carlos Socorro, exjugador de la UD y entrenador del Panadería Pulido San Mateo, otorgó a Salvador Moreno el premio del Guarda Tesoros. Coleccionista especializado, atesora entradas de partidos de los sesenta y elásticas de los setenta.



Momo, alentado por los fieles como si fuese una estrella del pop, y Pedro Luis, otro ex , honraron los conocimientos de Kevin Reyes. La enciclopedia de la galaxia. El Julio Maldini -periodista de registro enciclopédico del fútbol internacional- de aventuras y hazañas.



Mención especial para el gladiador Roque Mesa, que desveló que el bigote no tiene fecha de caducidad: "Me quedo con él". Arquitecto eterno para coronar al más habilidoso: Jorge Vilar. Dejó muestras de su habilidad brasileña.



En otro viaje hacia el corazón de un fanático erudito, Gregorio Betancort recogió el de Socio Honorífico. La fiesta de la grada. Tropical brindó una gala de autoestima para sellar la épica ante el Barça. Los ganadores tendrá una entrada en el palco del patrocinador en el Gran Canaria y su peso en cerveza. Que tiemble Messi,la UD tiene una afición de oro. Están a disposición de Setién para batir al gigante.