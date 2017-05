Vicente y Michel, altas de lujo para la visita del Barça

La UD Las Palmas recupera efectivos para el partido del domingo (19.00 horas) ante el Barcelona. Vuelven hasta cuatro jugadores: Vicente Gómez, Michel Macedo, Prince Boateng y Jesé Rodríguez. El primero de ellos lleva prácticamente un mes de baja por una lesión lumbar. El de Schamann se ha perdido los últimos cuatro encuentros, en los que la UD no ha logrado la victoria, pero estará disponible para el técnico cántabro. Ya se ejercitó con el grupo en la sesión del lunes e hizo lo propio en la mañana de este martes en El Hornillo.



Michel Macedo es la otra novedad en los entrenamientos de esta semana. El brasileño no disputó el duelo del pasado sábado por una sobrecarga, motivo por el que David Simón fue titular, pero Macedo ya se ha ejercitado con normalidad. Su dolencia era leve por lo que no tendrá problemas para salir como titular si el técnico lo considera oportuno.



Setién recupera a su lateral derecho titular, pero pierde al izquierdo, pues ya es conocido que Dani Castellano se perderá lo que resta de temporada por una rotura fibrilar después de la lesión que sufrió el sábado en El Molinón. El otro jugador que ocupa la enfermería es Tana. El mediapunta no se ha ejercitado con el grupo esta semana y su presencia el domingo es más que dudosa. Llevaba varias semanas forzando el de San Cristóbal, jugando incluso infiltrado.



También recuperará Quique Setién a Prince Boateng y Jesé Rodríguez. El internacional ghanés se perdió el choque en Gijón por la expulsión que vio frente al Atlético de Madrid, por lo que el técnico cántabro recupera al que ha sido su delantero titular en las últimas semanas. También vuelve el canterano del Real Madrid, baja el sábado pasado al recibir su quinta amonestación. El extremo podrá recuperar su sitio en el extremo izquierdo, que ocupó en Gijón Mateo García. El argentino, que dejó buenos detalles, acabó tocado el duelo y tuvo que ser sustituido con calambres, pero este martes pudo trabajar con normalidad y estará también disponible el domingo.



Grandes noticias para el cántabro. Sobre todo el caso de Vicente Gómez. Y es que sin el de Schamann los números de la UD Las Palmas son terribles. Se ha perdido siete partidos de Liga en esta temporada el de Schamann, los últimos cuatro por lesión y otros tres por rotaciones. Y en estos siete el récord del cuadro insular es de ninguna victoria, seis derrotas y tan solo un punto, el que firmó hace unas semanas ante el Alavés en el Estadio de Gran Canaria.



Es una pieza clave en el centro del campo, como ocurre con Macedo en el lateral derecho. El brasileño ha sido otro de los mejores jugadores de la temporada amarilla y registra cuatro asistencias en este curso. Dos altas de lujo en el mejor momento para Setién.