El spot, un arma en desuso en Primera División

El spot para promocionar una campaña de abonados es un arma en peligro de extinción en Primera División. El uso del vídeo para remover los sentimientos de los aficionados y captarlos es un clásico en la historia reciente de la UD Las Palmas desde el año 2002 con el famoso anuncio de unos jóvenes jugando al fútbol en la calle Espíritu Santo. Muchos de ellos han tenido un enorme éxito, pero el de esta temporada ha sembrado una gran polémica, hasta el punto de que en las redes sociales les han acusado de plagio por su similitud con el que realizó la empresa cervecera Quilmes para la selección argentina en el año 2007.

Sin embargo, de entre los clubes que han presentado ya su campaña de abonados para la próxima temporada solo Celta y Real Sociedad han realizado un spot para promocionar la campaña. El Celta apela a los sentimientos en un vídeo corto con el lema 'Embárcate'. La Real Sociedad, que vende sus abonos en año natural y no por temporada, también presentó para este 2017 un spot con el lema 'Yo no tengo segundo equipo' que lanzó el pasado mes de noviembre. Por su parte, el Villarreal también presentó un vídeo junto a su campaña de abonados pero en él se limita a explicar en unos cuatro minutos su política de precios, sus promociones y los éxitos de la campaña anterior.

Clubes como Levante, Málaga y Leganés ya han presentado su campaña de abonados y no han incluido un vídeo. El Espanyol, el Sevilla, el Alavés, el Valencia, el Betis, el Deportivo y el Girona todavía no han lanzado su campaña. De entre estos seis equipos Alavés, Sevilla, Betis y Deportivo sí que lanzaron un spot la temporada pasada, algo que no ocurrió con Espanyol, Valencia y Girona, que entonces estaba en Segunda División. Asimismo, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic, que también vende sus abonos en año natural, tradicionalmente no realizan spots para sus campañas de abonados.

Rememora los últimos spots de la campaña de abonados de la UD Las Palmas:

