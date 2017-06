Yéremi rechaza la oferta del Barça y ficha en el Villarreal

FC Barcelona y Villarreal CF pugnaban hace semanas por el un estandarte de la cadena de la UD Las Palmas. Yéremi Pino ha aceptado la suculenta oferta realizada por el club levantino, que superaba a la del Barça. El atacante grancanario es otro canterano que hace las maletas sin decir adiós, aprovechando la normativa federativa por la que queda libre el próximo 30 de junio.

Yéremi Jesús Pino Santos (Las Palmas de Gran Canaria, 20/10/2002) es un jugador de carácter ofensivo que esta campaña militó en el cadete C del conjunto grancanario. Llegó a la entidad amarilla hace tres temporadas, tras formarse en la siempre fructífera cantera del Barrio Atlántico y pasar por el Huracán.

La Selección Canaria tocó en su puerta hace apenas dos meses. Andrés Clavijo buscaba futbolistas de primer año con los que terminar de configurar el combinado cadete que representaría al Archipiélago en la Fase Final del Campeonato de España. Yéremi respondió a la perfección, siendo el mejor del combinado isleño en el primer partido y marcando el gol del empate que forzó los penaltis con los que se logró la clasificación para la final.

En las gradas de La Salud, en Tenerife, le seguían muchos equipos. Los que más apostaban por él y ya habían entablado contactos con su agencia de representación eran el Villarreal CF y el FC Barcelona. El club catalán desplazó incluso al entrenador del Cadete A para valorar 'in situ' al futbolista grancanario.

Ese destacado papel con la Selección Canaria le ha servido para ser citado con la Selección Española Sub-16 para unas jornadas de entrenamientos en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

FC Barcelona y Villarreal CF apostaron fuerte por su fichaje, mientras la UD Las Palmas conocedora de los contactos, no podía competir. Yéremi y su familia, con el asesoramiento de su agencia Emart&Soccer, debían decidir qué querían hacer con su futuro futbolístico.

La oferta del Barça era tentadora por ser un gran club, pero el Villarreal fue el primero en interesarse por su fichaje y presentó una propuesta irrechazable. Cuatro años de contrato con incentivos económicos y una cláusula de rescisión de tres millones de euros, demuestra la firme apuesta del 'submarino amarillo' por el jugador grancanario.

El director de Formación y Captación de la UD Las Palmas, Tonono, ha mostrado su preocupación por la marcha de jugadores como Yéremi y culpa directamente a la Federación Canaria de Fútbol por convocar a futbolistas de primer año cadete, "estamos encantados de cooperar con la Federación, somos el club que más aportamos a las selecciones regionales. Pero claro, también vemos que cada vez que va un cadete de primer año tiene muchas posibilidades de volar" dijo en una entrevista en el portal 'udlaspalmas.net'.

El club tratará este asunto con los estamentos federativos para darle solución, "no estoy diciendo que los seleccionadores estén compinchados con agentes, pero a mí me preocupa y queremos hablar y ahondar sobre ese tema. Es curioso porque de otros clubes de la liga no convocan cadetes de primero. Hay excepciones. Para nosotros es una gran satisfacción que convoquen jugadores con la selección española y la selección canaria, cooperamos con todas las federaciones. Pero queremos hacer una reflexión con un punto que vemos a lo largo de estos últimos años que hay jugadores que salen al mercado siendo cadetes de primer año".