Toni Cruz, optimista en la renovación de los Castellano

Toni Cruz hizo un repaso de la actualidad que rodea al equipo amarillo en cuanto a la confección del tercer proyecto consecutivo en Primera División. Durante la presentación oficial de Ximo Navarro como nuevo jugador del conjunto grancanario, el director deportivo de la entidad, en relación a la continuidad de los hermanos Castellano, Dani y Javi, reconoció ser "optimista" en sus renovaciones.

Además, recomendó paciencia en cuanto a dar oficialidad a la contratación de Roberto De Zerbi como técnico de Las Palmas para la próxima temporada: "Tenemos entrenador. No sé lo que puede pasar dentro de dos semanas, pero no estamos preocupados ni pensamos que pueda pasar algo especial. Tenemos que esperar para dar la noticia. Lo más importante es que estamos trabajando".

"Sigo siendo optimista porque son de los pocos niños que me quedan de mi etapa como entrenador de Las Palmas Atlético. Les tengo mucha estima y nos pueden ayudar muchísimo, aunque cada uno debe velar por sus intereses", manifestaba Toni Cruz en el caso de los hermanos Castellano.

A pesar de ello, el director deportivo recordó las palabras del presidente Miguel Ángel Ramírez hace unas semanas en referencia en que el club no va a esperar por nadie eternamente: "Es verdad que se puede dar el caso de que, estando en ese periodo de negociaciones, se cierren algunas cuestiones y lo que era un interés pase a no tener cabida. Nos gustaría que continuasen y a ellos también".

A Toni Cruz no le quita el sueño que la UD sea el único club de Primera División que no haya hecho oficial el nombre de su entrenador del cara al ejercicio 2017-18, aunque es un secreto a voces que se trata de Roberto De Zerbi. Tiene tanta confianza en hacer público pronto el nombre del italiano, que no vaticina otro nombre al considerar que el técnico acabará resolviendo en breve su litigio con el Palermo.

"Estén tranquilos, tenemos entrenador y va a ser el que hemos dicho que tenemos. Todos los pasos que estamos dando tienen su visto bueno. Lo más importante es que los entrenadores vienen y van. El que va a venir va a estar aquí, ojalá, muchos años. Si lo hace bien igual el año que viene se va porque tiene una oferta mejor. Lo que queda es el club y lo tenemos claro. Queremos hacer un equipo muy fuerte para seguir escalando y escoger al entrenador que encaje en nuestro modo de sentir el juego, nuestro estilo y respetar las características que tienen nuestros jugadores. Cuando llegue el momento se dirá" explicaba.

En referencia a otros asuntos candentes en la confección de la plantilla, Toni Cruz afirmaba que los 'cantos de sirena' que llegan desde el AEK de Atenas para una posible renovación de la cesión de Sergio Araujo se quedan en eso, en 'cantos de sirena', porque no hay propuesta oficial del club heleno.

También hizo referencia a la finalización del préstamo al Cádiz de Alfredo Ortuño, que cuenta ahora mismo con un buen cartel para un posible traspaso después de su buena temporada en el equipo de la 'tacita de plata'.

"Es jugador de la UD Las Palmas, ha hecho un temporadón y se ha revalorizado. Tiene varios años de vinculación con nosotros. Ahora le tocará descansar e incorporarse con nosotros. Nuestra intención, por nuestra forma de jugar y la distribución de los jugadores en el campo, no requiere de un número muy alto en el puesto de delantero. Eso ya pasa a ser decisión del entrenador y quién sabe lo que pasará durante el proceso de preparación. Hablamos de un jugador en progresión. La apuesta que se hizo en su momento describe lo que estábamos buscando y ha demostrado su capacidad de definición en esta temporada", declaraba el directo deportivo de la entidad amarilla.

Cabe recordar que Miguel Ángel Ramírez, en unas declaraciones de hace unas semanas, declara sobre Alfredo Ortuño que la intención del club con él es recuperar la inversión que se hizo. Las Palmas tiene el 50% de los derechos del jugador, pues el Granada, club de procedencia, tiene el resto del porcentaje.