Lemos, en el 'top 50' mundial de jugadores sub 21

La proyección de Mauricio Lemos no pasa desapercibida para el mundo del fútbol. Y es que el diario británico The Telegraph coloca al defensa central de la UD Las Palmas en el puesto número 30 de mejores jugadores sub 21 del mundo.

El defensa charrúa, que recaló en la UD Las Palmas en enero de 2016 procedente del Rubin Kazán en calidad de cedido con una opción de compra que el club amarillo hizo efectiva, nació hace 21 años en Rivera (Uruguay). Tras un breve paso por la Primera División de su país con el Defensor Sporting, dio el salto a la liga rusa para acabar en Las Palmas.

En la última temporada, Mauricio Lemos jugó 26 partidos -23 de LaLiga y 3 de Copa del Rey- donde dejó cinco goles, algunos de museo. Con 21 años y un cartel notable en el panorama futbolístico internacional, Lemos puede ser la gran venta del verano de la UD Las Palmas. Tasado en 10 millones de euros, la UD no escuchará ofertas que bajen de esa cifra.

Mauricio Lemos se encuentra entre el central galo Malang Sarr (Niza) y el argentino Giovanni Lo Celso (PSG). Todo en una lista encabezada por Kylian Mbappé (Monaco), Gabriel Jesús (Manchester City) y Ousmane Dembele (Borussia Dortmund). En esta tabla también aparecen nombres como los de Marco Asensio (Real Madrid, puesto número 7), Dani Ceballlos (Real Betis, puesto número 34), Theo Hernández (Real Madrid, puesto número 20) o Gianluigi Donnarumma (Milan, puesto número 8).

Pero también está 'Gabigol', uno de los objetivos del mercado de la UD Las Palmas. El brasileño del Inter de Milan es el número 11 de esta lista. La UD ya tiene el sí del Inter por 'Gabigol' para obtener sus servicios la próxima temporada. Ahora le queda convencer al extremo brasileño de que Gran Canaria es una buena plaza para él. Algo en lo que sigue trabajando la UD