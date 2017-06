Valerón y Ángel, en la lista de entrenadores de la cantera

La Unión Deportiva Las Palmas dio ayer a conocer de manera oficial los cuerpos técnicos que se van a hacer cargo de los equipos de la base. La principal novedad tiene lugar en el Juvenil División de Honor. Suso Hernández, vinculado en los últimos años a la UD San Fernando, será el primer entrador en sustitución de Pachi Castellano, mientras que Ángel López, exjugador de la UD Las Palmas, será su segundo en sustitución de José Ojeda. De esta manera el de Pozo Izquierdo, un hombre de la casa, vuelve a la estructura de la UD solo una temporada después de acabar su vínculo como jugador. Ambas tendrán la ayuda en la preparación física de Fran Trujillo.

La otra novedad es que Juan Carlos Valerón, que recientemente ha sacado su título de entrenador UEFA B, estará a cargo del Infantil B como parte de su formación como entrenador. No será la única labor del de Arguineguín en la Unión Deportiva, ya que también formará parte del cuerpo técnico del primer equipo. Mientras, no hay novedades ni con Las Palmas Atlético ni con el C, que han logrado dos ascensos y tanto Manolo Márquez como Ángel Sánchez mantienen el mando. Márquez estará acompañado por Yoni González Oujo como segundo entrenador y Germán Medina será el preparador físico. Mientras, Ángel Sánchez tendrá la ayuda de Álex Castro como segundo entrenadores y Adrián Alemán en la preparación física.

El resto de cuerpos técnicos son los siguientes:

El Juvenil B lo entrenará Jesús Monzón con la ayuda de Victor Rivero y Aitor Mederos. En el Juvenil C hará lo propio Pepe Juan González con Leandro Santana y Raúl Herrera. En el Cadete A llega otra de las novedades con Jero Santana como entrenador, con Alberto Ventura de segundo y Jorge Belza en la preparación física. El Cadete B lo entrenarán Jesús Ruano con Guillermo Hernández y Rayco Castillo. El Cadete C será para José Ramón Armas Alvarado con Yeray Romero y Daniel Sánchez.

El Infantil A es para Victor Pros y Arturo Pérez, mientras que en el Infantil B, junto a Juan Carlos Valerón se encontrarán Borja Pérez y Samuel Casais.

El Alevín A seguirá siendo para Miguel González con el exjugador amarillo 'Noly'. El Alevín B lo conducirán Gustavo Dominguez y Ramón José González. y en el Benjamín harán lo propio Nayan Alonso y Giovanni Díaz. Por último, el UD Las Palmas I+ I es para Víctor Rivero y Félix Falcón y el UD Las Palmas D para el exentrenador amarillo Juan Manuel Rodríguez junto a Pedro Montesdeoca, José Sánchez, Paco Guerra y Jorge Belza.