Aurah Ruiz da a luz en plena crisis con Jesé Rodríguez

El futbolista de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez y la ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Aurah Ruiz, fueron padres en la noche del pasado lunes 26 de junio, un mes antes de lo previsto, de su primer hijo en común, al que han puesto de nombre Nyan.



La extronista fue ingresada el pasado domingo 25 de junio en el hospital de Gran Canaria, y ella misma era la encargada de transmitir por sus redes sociales el pánico que sentía en esos momentos en los que estaba a punto de dar a luz, "nunca he sentido tanto miedo en mi vida", un pánico que era contrarrestado con las ganas de verle la 'carita' a su bebé.





Por su parte, Jesé Rodríguez, cuyo futuro futbolístico no está muy claro, también quiso compartir con sus seguidores la llegada y el nombre del que es su tercer hijo , Nyan. Los dos anteriores los tuvo con su ex, Melody Santana.Aurah y Jesé no están pasando su mejor momento, de hecho atraviesan una crisis desde hace varios días conocida por todo su entorno, y que se aireó a través de Instagram cuando Aurah colgaba un vídeo de fiesta con una amiga conduciendo de forma temeraria y sin cinturón poniendo en peligro la vida de su bebé, a lo que Jesé respondió con un comentario totalmente desafortunado, "más bien devuelve el coche que te has quedado", lo que podía hacer pensar incluso en una ruptura. ¿Recuperará la pareja la ilusión tras el nacimiento de su primer hijo?