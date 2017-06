Lemos recibe una oferta del Everton

El Everton sigue adelante con su objetivo de fichar a Mauricio Lemos. Según el periódico británico 'Daily Mail', el uruguayo ha recibido una oferta del equipo de la ciudad de Liverpool para jugar en la Premier League. Ya en el pasado mercado de invierno el conjunto entrenado por el holandés Ronald Koeman mostró su interés en contratar al central.

La misma información añade que el principal problema es que la Unión Deportiva Las Palmas se remite a la clásula de rescición del futbolista, fijada en 30 millones de euros. Sin embargo, la entidad amarilla está dispuesta a negociar y fija el precio de salida de Lemos en 20 millones de euros. La UD considera que no tiene necesidad ni prisa por venderle, por lo que puede pedir esa cantidad por el jugador.

Lemos, que en diciembre cumplirá 22 años, tampoco tiene urgencia por marcharse. Se siente cómodo en Gran Canaria y en el club, por lo que no forzará una salida. El interés del Everton por el urugayo no es el único. La Roma y la Real Sociedad también han 'tocado' al jugador. Según la UD, la única oferta formal que ha recibidó el club por Lemos la hizo el Barcelona en el verano pasado, pero la cantidad, de unos 4 millones de euros, no convenció.

El central uruguayo llegó a la Unión Deportiva en enero de 2016, durante el mercado invernal. Sus buenas prestaciones hicieron que el club desembolsara 1,9 millones al Rubin Kazan ruso para hacerse con sus derechos y tenerlo en propiedad. Con la llegada de Ximo Navarro, la plantilla cuenta ahora mismo con cinco centrales.