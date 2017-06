La UD hace una oferta por el portero 'Ruso' Rodríguez

La UD Las Palmas está cerca de hacerse con Diego 'Ruso' Rodríguez. El club amarillo ha realizado una oferta por el portero argentino, de 28 años, que pertenece a Independiente de Avellaneda pero que militó en los últimos meses cedido en Rosario Central. El meta ocupa plaza de comunitario ya que cuenta con el pasaporte italiano y su club pide menos de dos millones de euros por su traspaso. La oferta de la entidad insular, avanzada esta madrugada por Tyc Sports, está cerca de lo que solicita su club, por lo que la operación está avanzada.

La primera opción insular era la de Fernando Monetti, portero del Lanús, pero su club solicitaba más de tres millones de euros y la oferta de la UD Las Palmas estaba muy lejos. La entidad amarilla no se ha ido del mercado argentino y ahora apuesta por 'Ruso' Rodríguez, un portero conocido, entre otras cosas, porque es especialista en lanzamientos de penaltis. Juega con el primer equipo de Independiente desde el 2010 y ha sido uno de los metas que más partidos ha disputado en Argentina en los últimos años.

Sin embargo, en este curso su club decidió cederlo a Rosario Central, donde ha jugado 11 partidos desde diciembre. En los primeros meses no pudo competir por problemas burocráticos ya que no se había resuelto una sanción que sufría Independiente. "No miraría con malos ojos el tener su primera experiencia en el exterior, y más si es en una liga europea", aseguró uno de sus representantes en declaraciones al diario Marca.

El club insular busca un sustituto de manera urgente para Javi Varas, que ya está en el Granada. Con la renovación de Raúl Lizoain encarrilada, 'Ruso' Rodríguez es el hombre elegido para acompañarle en la portería amarilla para el próximo curso.