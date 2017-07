Dos años más para Raúl Lizoain

La UD Las Palmas hizo oficial en la mañana de ayer la renovación de Raúl Lizoain, que continuará vistiendo de amarillo hasta el 2019. El grancanario, que lleva toda su trayectoria como profesional en el club amarillo, cumplirá ocho cursos en el primer equipo si cumple su contrato. En esta temporada completará la portería después de la incorporación del argentino Leandro Chichizola, portero procedente del Spezia de la Serie B de Italia y que será el encargado de suplir la plaza de Javi Varas.

Formarán un dúo de porteros en un rango de edad parecido pues Raúl cuenta 26, por los 27 del argentino con pasaporte italiano. En las anteriores plantillas desde que Raúl juega para la UD el portero más habitual era mucho más veterano que el grancanario: Mariano Barbosa, Casto Espinosa y, por último, Javi Varas, que este verano ya ha hecho las maletas con destino al Granada de Segunda División.

Será la tercera temporada de Raúl en la máxima categoría, en la que ha disputado 21 partidos y encajado 40 goles, dejando la portería a cero en cinco ocasiones. Sus cifras en el curso pasado, en el que Quique Setién apostó por una poco habitual política de rotaciones, fueron de 27 goles recibidos en 13 encuentros de Liga, así como siete tantos encajados en los cuatro que disputó en Copa del Rey.

Por estos números, y por una temporada bastante irregular, Raúl Lizoain ha sido muy criticado por la afición, tanto en las redes sociales como incluso en el mismo Estadio de Gran Canaria, en el que ha sido pitado en varias ocasiones. Sin embargo, la UD mantiene su confianza en él para dos temporadas más. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, ha admitido en varios momentos que el club entendía que el rol de segundo portero debía ser para un jugador formado en la cantera. Además, ha resaltado que Raúl responde al perfil de portero que no da problemas al entrenador cuando está anclado en la suplencia y no contamina el ambiente en el vestuario en caso de que no juegue. Y estos aspectos han sido claves para que la UD decidiera realizarle una oferta.

Las negociaciones han sido muy largas. Mucho más de lo esperado en el club, que confiaba en que se resolviera más rápido. De hecho, la renovación de Raúl, que contrajo matrimonio hace unas semanas, se ha cerrado más tarde que las de los gemelos Castellano, Prince Boateng y David García, los jugadores que han ampliado su vínculo con la UD tras acabar contrato.

Raúl tenía opciones sobre la mesa para marcharse a Segunda División, así como a la máxima categoría de Bélgica, pero siempre priorizó la oferta de la UD Las Palmas. Tras rubricar su nuevo contrato Raúl, en declaraciones difundidas en la web del club, se mostró "muy contento e ilusionado por continuar dos años más en mi equipo", explicó. "Quiero ponérselo difícil al nuevo entrenador y pelear el puesto", añadió.