Ramírez: "Siempre dije que iba a ser español"

"Siempre dije que iba a ser español", aseguró Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, sobre la contratación de Manolo Márquez como nuevo técnico del primer equipo. El máximo mandatario aseguró que están muy satisfechos con la elección del ya exentrenador del filial que logró el ascenso este último curso a Segunda B: "Lo que está claro es que al final todos estamos muy contentos, muy satisfechos. La comisión deportiva entiende que es la mejor opción", añadió en declaraciones a los medios oficiales del club. Así, defiende que la opción de Roberto de Zerbi nunca fue definitiva a pesar de que Márquez ya había sido confirmado como técnico del filial y el italiano fue visto en Milán junto a Toni Cruz y Luis Helguera. "No lo elegimos, si lo hubiéramos elegido hubiéramos firmado el contrato. Había que tomar la decisión final, no estábamos convencidos de esa opción y por lo tanto apostamos por la otra", continuó.

El presidente defiende que hubo un proceso de selección hasta estos últimas días, cuando quedaba una semana para el comienzo de la pretemporada, y que la elección del italiano nunca estuvo tomada: "Realmente hubo un aparte final de entrenadores, en este caso Manolo Márquez y De Zerbi que quedaron en una terna de finalistas, en principio se apostó por dar ese paso. Las dos eran opciones que asumíamos un riesgo importante, pero finalmente teníamos que tomar una decisión. A priori la apuesta por el técnico italiano nos gustaba, pero como teníamos que seguir conociéndonos y trabajando hasta la toma final, no teníamos prisa. Siempre sabíamos que si había algo que no nos gustaba siempre teníamos la otra opción. Finalmente la opción elegida es Manolo Márquez, teníamos esa garantía, Cuando tuvimos que tomar la decisión final optamos por cambiarla", añade.

Prefirió evitar el presidente la valoración sobre opciones A o B: "De Zerbi era una opción importantísima que tenía muchísima fuerza. En la comisión deportiva se analizan todos los pros y todos los contras. Por eso nunca hemos dado el nombre de De Zerbi, por eso nunca hemos confirmado nada. Yo entendía que había que hacer un proceso de conocimiento de la situación y para ello teníamos que profundizar más, y el tiempo nos ha dado la razón en el sentido que esa opción no iba a ser la mejor. Como teníamos dos opciones, al final hemos elegido la opción que entendíamos mejor", indicó.

Continuó el presidente detallando sobre De Zerbi que "el nivel de español no es el que puse sobre la mesa, y en segundo lugar hay cosas que no me gustan", explica. "Nosotros nos dedicamos a tomar decisiones en beneficio de la UD, no en beneficio de nosotros. Si nosotros tomamos una decisión y decidimos tomar un tiempo para confirmarla, es porque no estábamos convencidos. No tenemos que rectificar porque no hemos comprado a nadie. Si había alguna duda o algún elemento que coloca a De Zerbi por encima de Manolo ha quedado demostrado que no es así, y que es Manolo el que en conjunto tiene mejores condiciones que el otro candidato", comenta.

En relación a Márquez y a los nuevos inquilinos del cuerpo técnico, se mostró satisfecho por la presencia de hombres de la casa: "Dentro de que con las dos situaciones asumes riesgos, creo que con Márquez asumimos menos riesgos. Conoce la casa y que tenga como ayudantes a Valerón y Paquito Ortiz le va a ayudar. También hemos cambiado el entrenador de porteros, Cicovic forma parte de la base y Santi Lampón va a ser el entrenador de porteros. Entendemos que eso nos va a ayudar a mejorar, a crecer y seguir en la línea que estamos", afirmó. Por último, recordó que Márquez ya estaba en la lista de candidatos cuando se decantaron por Sergio Lobera: "Uno de los candidatos fue Manolo Márquez en esa época. A Manolo lo conocemos perfectamente, apostamos muy fuerte porque se hiciera cargo del filial", sentenció.