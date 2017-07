Toni Cruz: "De Zerbi era el elegido, pero no era el idóneo"

La UD Las Palmas ha reconocido que el italiano Roberto De Zerbi era el entrenador "elegido" para el proyecto 2017-2018, pero renunció a su fichaje a última hora por una serie de "acontecimientos" que le hicieron ver que "no era el idóneo" y que le llevaron a decantarse por promover a la primera plantilla al técnico del filial, Manolo Márquez.

El director general deportivo del club, Toni Cruz, ha explicado en rueda de prensa que, tras la renuncia de Quique Setién a renovar su contrato, comunicada en marzo, el club comenzó a buscar su sustituto para dar "continuidad al proyecto" y quedaron finalmente seis candidatos, "de perfiles variados" pero contenido "parecido". Cruz ha admitido que el "elegido" fue Roberto De Zerbi y que Márquez fue "finalista", pero una serie de "acontecimientos" les hicieron pensar que "no era el idóneo", como el hecho de que el técnico italiano llamara a jugadores de la plantilla para decirles "que no iban a ser titulares".

"Creo que no teníamos obligación de hacer oficial algo en lo que ya no creíamos, por mucho que se hubiese publicado en los medios", ha dicho Toni Cruz, quien se ha congratulado de que lo sucedido "haya ocurrido ahora", y que no se hubiese firmado nada, "ni siquiera un precontrato", con De Zerbi. Cruz no ha querido detallar los motivos del desencuentro final con el técnico italiano. "No los vamos a dar, pero hubo muchas cosas que hicieron pensar que no era el idóneo, y por eso se reabrió el debate para el puesto", ha dicho.

Pese al giro dado en las últimas horas para la elección del entrenador, el dirigente no cree que el departamento que encabeza haya quedado tocado: "Hay una comisión deportiva, pero las decisiones del club son colegiadas; lo importante no es lo que se publica, sino lo que se hace oficial". El director general deportivo ha asegurado que estaban "seguros" de que Manolo Márquez iba a ser en algún momento el primer entrenador de la Unión Deportiva, pero no sabían "cuándo".

Además, ha revelado que en 2012 ya se reunieron con él como uno de los cinco "candidatos firmes" al banquillo de esa campaña, y que el técnico catalán ha sido el tercero de esa terna que se convierte en máximo responsable del equipo isleño. "Es verdad que Manolo Márquez no era el elegido para esta temporada, pero no era una opción B, porque sabíamos que iba a terminar dirigiendo a la UD Las Palmas", ha subrayado el dirigente.

Cruz ha añadido que todos conocen las "raíces grancanarias" del técnico catalán y su trayectoria en diferentes categorías nacionales, además de superar "todas las expectativas en el filial", al que ascendió a Segunda B esta temporada, y su "propia promoción" al primer equipo "justifica nuestra política de cantera"