La UD se agarra a Manolo Márquez

A falta de una semana para que empezara la pretemporada del curso 2017-2018, después de tres meses y 11 días -107 en total- desde que Quique Setién comunicara en público que no continuaría en la UD Las Palmas, el club amarillo hizo pública la decisión de quién sería su entrenador para la próxima campaña. En un bandazo histórico, la UD abrió el paracaídas de Manolo Márquez, entrenador del filial, al que confía la tercera campaña consecutiva del club amarillo en esta nueva etapa en Primera Divisón. Todo después de empezar a planificar el curso con el preparador italiano Roberto De Zerbi, que nunca fue nombrado de manera oficial, pero con el que la UD ya había llegado a un acuerdo a falta de su desvinculación total del Palermo, club con el que mantenía un duro litigio abierto que no se resolvió a favor del preparador italiano.

Sin cabeza visible y con la concentración al final de esta semana, la UD tuvo que activar un plan imprevisto el pasado domingo. Con Roberto De Zerbi centrado en su pleito con el Palermo, club que le destituyó el año pasado y al que le reclamaba casi 1,5 millones de euros, la UD se entregó a Manolo Márquez (Barcelona, 1968). El técnico, que había sido confirmado hace varias semanas como entrenador del filial, pasará del Anexo al Estadio de Gran Canaria. Lo hará con un contrato de una temporada con opción a otra más, según comunicó la entidad, y será presentado hoy.

De esta manera, Manolo Márquez tendrá su primera oportunidad dentro del fútbol profesional español. La pasada campaña, el nuevo entrenador del primer equipo arribó en Gran Canaria con un claro objetivo: ascender con Las Palmas Atlético a la Segunda División B. Una meta que logró con creces el pasado 27 de mayo cuando su equipo goleó al Peña Sport en Tafalla y certificó su ascenso a la categoría de bronce del fútbol español.

Primer club de la LFP

Hasta ahora, la Segunda División B era la cota máxima que había alcanzado Manolo Márquez como entrenador. Una categoría que saboreó por primera vez con el Badalona y más tarde con el Espanyol B. En ese camino, Manolo Márquez pasó por los banquillos de algunos de los clubes catalanes con más solera como el CE Europa, el Sant Andreu o la Associació Esportiva Prat, donde es considerado el hombre clave para entender el crecimiento del club en los últimos años. Su ascenso con la UD Las Palmas a la Tercera División rompió todos los registros. Su equipo, liderado en el césped por Benito Ramírez, Érik Expósito, Borja Herrera, Carlos González o Raúl Alemán, lo bordó. Tras un comienzo con algún titubeo -sexto tras las seis primeras jornadas-, Márquez tomó el pulso al equipo. Así llegó a la última jornada de la competición con unas cifras demoledoras: 96 puntos gracias a 29 victorias, 7 empates y solo un par de derrotas. Nadie en la historia de la categoría alcanzó esa cantidad de puntos; tampoco de victorias.

El ascenso en Tafalla fue la última consecuencia de la mano de Manolo Márquez en el filial, acompañado por una de las mejores generaciones de futbolistas que ha dado Las Palmas Atlético. Incluido en la primera terna de posibles sustitutos de Quique Setién, el preparador catalán perdió fuelle. Con el italiano Roberto De Zerbi como candidato principal, a la postre único, su nombre fue ratificado para el filial en su regreso a la Segunda División B

"La apuesta por De Zerbi nos gustaba, pero como teníamos que seguir conociéndonos hasta la toma final, no teníamos prisa. Sabíamos que si había algo que no nos gustaba teníamos la otra opción. Finalmente la opción es Manolo Márquez, teníamos esa garantía y cuando tuvimos que tomar la decisión final optamos por cambiarla", argumentó Miguel Ángel Ramírez, presidente de la entidad en UD Radio, emisora ofical del club amarillo.

Por otro lado, aseguró que Roberto De Zerbi era "una opción importantísima" que cobró "muchísima fuerza". No obstante, el máximo mandatario amarillo puntualizó que encontró detalles que no le convencieron. "El nivel de español no es el que puse sobre la mesa [este medio habló con De Zerbi en varias ocasiones, siempre en un español correcto] y, en segundo lugar, hay cosas que no me gustan de él", comentó del entrenador nacido en Brescia.

Un cambio de parecer, motivado principalmente por la pretensión de Roberto De Zerbi, que prefirió continuar con su batalla legal contra el Palermo, que le debe más de un millón y medio de euros, en vez de incorporarse de inmediato a la UD. Un hecho que ha dejado vía libre a Márquez.