Márquez: "Pueden pensar que vamos acojonados y no es así"

Coger el toro por los cuernos. Eso es lo que hará Manolo Márquez, nuevo entrenador de la UD Las Palmas junto a Juan Carlos Valerón, Paquito Ortiz y Santy Lampón, su nuevo cuerpo técnico. Porque no hay vértigo ni miedo dentro del pecho del banquillo de la UD de cara a la próxima campaña. "Aplico la normalidad. Muchos dirán y pueden pensar que como sólo he entrenado hasta Segunda B vamos acojonados al primer equipo y no es así", sentenció Márquez, el jefe de un cuarteto que buscará consolidar a la UD Las Palmas en Primera División.

El mensaje del equipo técnico del conjunto amarillo es claro: la ilusión por entrenar a la UD Las Palmas se sobrepone por encima de cualquier cosa. La destitución del italiano Roberto De Zerbi -el elegido para el banquillo, como reconoció Toni Cruz, director general deportivo-; la falta de experiencia en Primera División o los hándicaps que puedan encontrarse Manolo Márquez y compañía al empezar a preparar una pretemporada con tan poca antelación -la plantilla se reúne el domingo por la noche en el hotel de concentración- son asuntos menores.

"¿Vértigo? No tengo ninguno, causa respeto que es diferente, pero vértigo no tengo en absoluto. La ilusión supera al resto de cosas. Tengo ganas de que llegue el día de la concentración. El entrenador nunca desconecta. Yo por lo menos siempre tengo ganas de volver", sentenció Márquez.

Un salto hasta el fútbol profesional que llega para Márquez a los 48 años de edad. "Es verdad que no he entrenado nunca en la élite. Quizá en otros sitios me faltó un poco de fortuna, pero aquí la he tenido, algo que tengo que agradecer", confesó el entrenador catalán.

El estilo de su fútbol

Manolo Márquez dejó entrever que puede ser un técnico camaleónico. "Durante toda mi trayectoria siempre he intentado adaptarme a la plantilla que me encuentro en cada etapa. Me fijo mucho en la idiosincrasia de los jugadores y del club. Por ejemplo, jugar con la UD a balones largos y segundas jugadas, pues no tendría sentido", concretó el nuevo jefe de la banda del Gran Canaria.

Para Márquez, el mejor estilo posible es el que consigue "adaptarse en cada momento a una situación". Eso sí, Márquez también añadió que para él, el fútbol debe ser lo "más atractivo posible", pero con una puntualización. "Hay una cosa más importante que es que intentemos ganar los máximos partidos posibles", sentenció el entrenador barcelonés.

Todo bajo un caparazón de hombre tranquilo que guarda a un entrenador que también tiene pasión y carácter. "El objetivo, ahora mismo, es llegar a la primera jornada en las mejores condiciones posibles. Y en eso es en lo que trabajaremos", concretó Márquez, que ya mira a su primera meta.