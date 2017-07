Toni Cruz: "De Zerbi era el elegido, pero no el idóneo"

La UD Las Palmas no negó la mayor: Roberto De Zerbi era el entrenador "elegido" para la temporada 2017-2018. Toni Cruz, director general deportivo de la UD Las Palmas, pasó el trago de explicar en la presentación de Manolo Márquez como entrenador del club amarillo, por qué la entidad cambió de decisión. "No vamos a dar los motivos exactos, pero hubo una serie de acontecimientos que hicieron pensar que no era el idóneo, y por eso se reabrió el debate para el puesto", comentó Cruz.

A su vez, el directivo amarillo aseguró que la decisión de colocar a Manolo Márquez como técnico de la primera plantilla no es fruto de la improvisación. Porque Toni Cruz comentó que desde el verano de 2012, cuando Sergio Lobera se sentó en el banquillo de la UD Las Palmas, el preparador catalán ya era uno de los candidatos más firmes a coger las riendas del equipo. "Es cierto que Manolo Márquez no era el elegido para esta campaña, pero no era una opción B. Y no es una opción B, porque sabíamos que algún día iba a terminar dirigiendo a la UD Las Palmas", confesó Toni Cruz.

Criba entre seis

El director general deportivo de la UD Las Palmas explicó que "desde marzo", en cuanto Quique Setién anunció que no seguiría como entrenador de la UD para esta campaña, activaron la búsqueda del entrenador. Tras la criba inicial quedaron "seis entrenadores" todos con "un contenido muy parecido". En ese momento, la UD eligió a De Zerbi, pero Manolo Márquez "fue finalista".

Además, Toni Cruz aclaró que nunca se llegó a firmar nada con Roberto De Zerbi, ni siquiera un precontrato. El técnico italiano, ligado al Palermo aún aunque fue destituido el pasado año, estuvo durante todos estos meses pendiente de un litigio que ha acabado perdiendo, aunque lo recurrirá.

Por otro lado, Cruz aseguró que ni él, ni Luis Helguera, su compañero en el área deportiva, se han sentido cuestionados por no firmar al técnico que, en su día, fue la primera opción del club. "En Las Palmas las decisiones de club son colegiadas. Lo importante es a lo que nosotros le demos oficialidad", continuó Cruz.

Todo para dar capítulo cerrado al entrenador más breve en la historia de la UD Las Palmas: Roberto De Zerbi, que comenzó a planificar la pretemporada del club y ahora sigue en su casa.