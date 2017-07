Roque Mesa: "Espero que Swansea se divierta viéndome jugar"

Roque Mesa dejó sus primeras impresiones como nuevo jugador del Swansea City en la web oficial del club galés. Una presentación donde se atrevió a soltar algunas palabras en inglés y en la que reconoció que espera que la gente se "divierta viéndome jugar". "Quiero que la gente y los aficionados se diviertan viéndome jugar. Con eso soy feliz. Que los aficionados vean al equipo ganar y que además juegue bien.Esa será mi satisfacción personal y espero hacerlo", concretó el ya exfutbolista amarillo.

En sus motivos para dejar la UD y dar el salto al Swansea está la insistencia del entrenador Paul Clement, extécnico auxiliar de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. "Uno de mis principales motivos fue motivos fue que el entrenador me quiere. Es un aliciente más. Sentía la necesidad de algo nuevo, de experimentar algo nuevo y la verdad que me atraía bastante el Swansea, que tiene una tradición importante con jugadores españoles. Nos gustaba tanto a mí como a mi familia. Es una aventura nueva. El club puso mucho interés y eso a uno le gusta y se siente reconocido", concretó. "El entrenador me conoce, sabe cómo juego y yo desde mi aportación intentaré hacer jugar al equipo. Que la gente se divierta viéndome jugar", añadió.

Roque, que define esta llegada al Swansea como "un desafío nuevo, una aventura nueva", quiere integrarse cuanto antes. Para eso intentará aprender el idioma cuanto antes. "Trataré de aprender ingles lo antes posible y adaptarme a la Premier, a mis compañeros y a mi vida aquí". concretó.

El hecho de que otros españoles como Fernando Llorente o Ángel Rangel es un punto positivo para Mesa. "Sí, seguro. El hecho de que haya españoles aquí hará mas fácil mi adapatación. Espero aprender ingles lo antes posible para adaptarme a la vida en Swansea. Haré todo lo que esté en mi mano. Para mí es muy importante hablar, dialogar. Me gustan muchas las bromas, estar de cachondeo", sentenció

Sobre jugar en la Premier, Roque asegura que es un "sueño". "Es un sueño, porque cuando era pequeño soñaba con eso y hoy consigo ese sueño. Es muy importante para mí y para mí carrera. Estoy muy feliz. Quiero sentirme cómodo cuanto antes", apostilló.

Roque prometió "trabajo duro" para la temporada que se avecina. "Solo puedo prometer trabajo duro y que me divertiré mucho jugando a la pelota. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Quiero divertirme jugando al fútbol", concretó. Todo en una experiencia para la que está "tranquilo". "Estoy tranquilo, con ganas de conocer a los compañeros dentro del campo y saber cómo juegan. Para mí el fútbol es un juego, como jugar en la calle con mis amigos. Estoy tranquilo y con ganas de hacerlo bien", aseguró.