Roque se despide de la UD entre lágrimas

Roque Mesa, mediocentro del Swansea, se despidió en la mañana de este viernes de la UD Las Palmas. El teldense leyó una emotiva carta con la que, desde el principio de su intervención, no pudo contener las lágrimas en un acto que concluyó con un vídeo repasando sus años como jugador amarillo. Éste es su comunicado:

"Buenos días a todos. Hoy es un día especial para mí, le dije a mi familia que no quería llorar, pero es imposible. Lo que voy a leer es más o menos lo que siento, lo que he sentido siempre. El club y el presidente han tenido el detalle de organizarme una rueda de prensa para poder despedirme de todos, de este club y de la afición. He intentado escribir unas palabras para que no se me olvide nadie, pero seguro que se me pasa alguno", comenzó.

"Esto para mí es muy difícil porque hoy me despido del equipo de mi vida, del que primero tengo cuando mi padre me llevaba al Insular y cantaba los goles del Turu Flores y de Orlando. Gracias a mi padre soy jugador profesional, apoyándome en los malos momentos y en los buenos, cuando me fui a jugar a la Península o cuando me quedé sin equipo. Este paso que doy es por ellos, me crié en un hogar humilde donde se veían las banderas amarillas. Recuerdo los domingos cuando iba a jugar a la cancha y veía a mi padre limpiando el taxi con el pantalón de la UD. Mi familia es todo lo que tengo y es por lo que voy a dar este importante paso en mi carrera para cumplir un sueño como es jugar en la Premier League", añadió.

"También quiero acordarme hoy de grandes personas en mi carrera, empezando en Tonono. Él siempre quiso que jugara en Las Palmas y tengo mucho que agradecerte. Me quiero acordar también de Víctor Afonso, el entrenador que me ayudó en el filial. A Juan Manuel Rodríguez, que me hizo debutar en Segunda y quien hizo que me sintiera por primera vez jugador profesional. A Paco Herrera, que me dio la confianza para seguir adelante y que me ayudó a crecer y me dio la oportunidad de marcar un gol tan importante como el del día del ascenso. A Quique Setién, el entrenador del que más he aprendido y por el cual soy todo lo valiente que soy. Me quiero acordar de los empleados del club y de todos mis compañeros, que más que compañeros fuimos un grupo de amigos que, ante todo, se divertían jugando juntos, y tuve la suerte de haber vivido uno de los momentos más especiales en mi carrera como fue el día del ascenso", continuó.

"También quiero acordarme de Juan Carlos Valerón, uno de los mejores jugadores con los que he jugado y un apoyo muy importante en momentos difíciles, espero poder seguir contando con sus consejos. También quiero acordarme del presidente, que me renovó cuando no contaba para estar en el primer equipo y estoy seguro de que conseguirá alcanzar el sueño que tenemos todos, que no es otro que ver a la UD Las Palmas en Europa, que es lo que se merece por historia y por afición. A partir de ahora, seguiré todos los partidos como cualquier aficionado más, porque, esté donde esté, siempre seré amarillo", concluyó.