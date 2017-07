Lágrimas de orgullo

Le dijo a su familia que no quería llorar pero fue imposible. Roque Mesa, desconsolado, sólo pudo aguantar unos segundos hasta que empezó a derramar lágrimas de emociones, recuerdos y agradecimientos. En primera fila, sus padres, su mujer y sus dos hijos, su motor principal. A un lado, Tonono, su gran valedor. Al otro, Juan Carlos Valerón, el que más le aconsejó. En el aire, Quique Setién, con el que más aprendió. Y en toda la sala, una especie de emoción contenida en las gargantas. Roque se despidió del club de sus amores derrumbado, pero con la satisfacción de haberle dedicado unas palabras a todo el que quiso. También recibió una dedicatoria, un vídeo de algo más de tres minutos con sus mejores momentos. Roque, ya roto por completo, lo vio entre llantos. El ya exjugador de la UD apareció acompañado de su hijo Roque, el único en la sala junto a su hermana India ajeno a todo lo que estaba pasando. Ya sentado, frente al mar de cámaras, leyó a duras penas una carta.

Recuerdo familiar

Sus primeras palabras fueron para su familia y su padre en especial. "Me llevaba al Insular y podía cantar los goles del Turu Flores o de Orlando. Gracias a ellos entendí desde pequeño lo que significaba ser de Las Palmas. Aún recuerdo cuando los domingos salía a jugar a las canchas de fútbol que hay frente a la casa de mis padres con mi camiseta amarilla, y siempre ver a mi padre cómo limpiaba el taxi vestido con su pantalón de la Unión Deportiva", recordó Roque con emoción. El teldense destacó con especial cariño dos momentos de su carrera: el gol frente al Zaragoza en el partido del ascenso y su primer tanto en la máxima categoría contra el Sevilla. La otra parte del discurso estuvo centrada en una serie de agradecimientos. En especial, a Tonono, el director de Captación y Formación, que "siempre quiso que jugase en Las Palmas desde categorías inferiores. "Te tengo mucho que agradecer porque fuiste fundamental para que comenzara mi carrera en este club", le dijo mirándole a los ojos.

Entrenadores

El agradecimineto de Roque también se extendió a Víctor Afonso, "que me supo sacar un gran rendimiento y participó en mi formación. A Juan Manuel Rodríguez, que me hizo debutar en Segunda División y que se atrevió a ponerme y darme minutos. A Paco Herrera, que me hizo consolidarme en el primer equipo, confió en mí y cumplió el sueño de un equipo y de toda una Isla de volver a Primera División. Y a Quique Setién, con el que di un salto de calidad, posiblemente del que más he aprendido y por el cual quizá hoy tengo el valor que tengo como futbolista", afirmó Roque Mesa sobre sus últimos entrenadores.

Y mención especial para Juan Carlos Valerón, "que en un momento determinado de mi carrera me ayudó a superar diferentes obstáculos. Le estaré siempre agradecido", dijo sobre El Flaco.

En ese punto de la lectura de la carta, ya más aliviado, Roque también tuvo palabras de agradecimiento para "todos los trabajadores del club" y en especial para sus compañeros actuales, a los que definió como "grupo de amigos". También para David Sánchez, "amigo y compañero en el Atlético Baleares, cuya experiencia me hizo madurar muchísimo". Y para el presidente Miguel Ángel Ramírez, que "siempre confió en mí y me renovó cuando no tenía sitio en el primer equipo".

Al término del acto, Roque se fundió en besos y abrazos con miembros del club, de su familia y de la prensa. Se despidió con una frase que corrobora su sentimiento: "Seguiré cada partido como un aficionado más porque esté donde esté, siempre seré amarillo".