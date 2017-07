Manolo Márquez da otra oportunidad a Sergio Araujo

Un nuevo tren para Sergio Araujo. La siuación del delantero argentino ha cambiado por completo con el nuevo entrenador. Manolo Márquez confía en el héroe del ascenso y ha tomado la decisión, junto al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, de darle una oportunidad. A pesar de la competencia de Jonathan Calleri, además de la polivalencia de jugadores como Prince Boateng o Vitolo, así como el empuje de Erik Expósito, Sergio Araujo tendrá su hueco en la próxima plantilla.

Así lo confirmó ayer Miguel Ángel Ramírez, que declaró tras la presentación de las nuevas equipaciones que la entidad insular comunicó al AEK de Atenas "por escrito que el chico va a continuar en Las Palmas, que no lo vamos a ceder". Y añadió que "es una decisión que han tomado la dirección deportiva y el nuevo cuerpo técnico", continuó.

Roberto De Zerbi, que era el elegido para el banquillo de la UD Las Palmas, había decidido que Sergio Araujo no tendría un hueco en su plantilla. El italiano estaba planificando la temporada con el equipo aunque todavía no había firmado su contrato y una de sus decisiones irrevocables era la de Araujo. En el club lo tenían asimilado aunque el mensaje público era el de que continuaría para no devaluarle en el mercado después de su buena temporada en Grecia.

Ahora su situación ha dado un giro y Sergio Araujo tendrá su tercera oportunidad en Primera División. Después de dos cursos frustrados buscará la redención.