La UD arranca la pretemporada.

UD Las Palmas 2017-18, capítulo primero. El equipo amarillo ya se encuentra en Mogán, donde se hospedará durante diez días para realizar la primera fase de su pretemporada. Se quedará en el Hotel Cordial Mogán Playa y se ejercitará en el campo de San Fernando de Maspalomas, que estrenará este lunes a partir de las 09.45 horas y por la tarde a las 18.00.

La gran novedad en la expedición de la UD Las Palmas, además de las nuevas caras en la plantilla, es la de Manolo Márquez. El técnico, debutante en la máxima categoría, mostró su "ilusión" antes de su primer día de trabajo sobre el césped de este nuevo curso. Leandro Chichizola y Ximo Navarro no son los únicos rostros que se estrenan. Borja Herrera, con dorsal de la primera plantilla, así como Benito Ramírez y Erik Expósito, que entrenarán con el primer equipo durante toda la temporada, el portero Ale Guanche, el mediocentro Fabio González y el mediapunta Carlos González son las incorporaciones procedentes del filial.

La expedición amarilla se realizó la foto habitual de familia de cada pretemporada y Manolo Márquez atendió a los medios de comunicación: "No sé cuál será el dibujo táctico. Una de las características, para no llamarle virtudes, de un entrenador debe ser la de adaptarse a lo que una plantilla tiene. Lo que sí sería importante es tener una plantilla con la que puedas tener diferentes dibujos dentro de un mismo estilo, pero poder hacer diferentes retoques", explicó cuando fue cuestionado por si va a mantener el mismo esquema del curso pasado.

Preguntado por si desarrollará una línea continuista con respecto a la época de Quique Setién, contestó: "No es que sea una línea continuista o no continuista. A Setién se le ficha por el ADN canario, pienso que por ahí van los tiros, vamos a intentar hacer un fútbol evidentemente vistoso, bonito, que le gusta al espectador, donde no nos olvidemos que lo primero es conseguir la victoria", valoró.

A este respecto una de las claves es la venta de Roque Mesa: "Tendremos que ver quién será el nuevo Roque. Hay varios jugadores. Aparte de Javi y Hernán está Vicente Gómez y Fabio está aquí. O todavía hay tiempo de mercado. Dijimos que queríamos ver la pretemporada para ver el estado de los jugadores en general. Puede que en algún momento necesitaremos dos o seguir jugando con uno para hacer otro dibujo. Eso es lo que tenemos que ir viendo estos días", profundizó.

El jugador más esperado para esta pretemporada es Vitolo, extremo grancanario con el que la UD tiene un acuerdo para que juegue cedido hasta enero: "No sé cuándo estará Vitolo. Sabemos que cuando empezó la Liga tuvo que esperar un poco más por los compromisos con la selección española y vamos a ver cómo queda el tema", sentenció.

La expedición completa la forman los siguientes 25 jugadores: Leandro Chichizola, Raúl Lizoain, Ale Guanche; David Simón, Míchel Macedo, Ximo Navarro, Mauricio Lemos, David García, Aythami Artiles, Pedro Bigas, Dani Castellano, Borja Herrera; Fabio González, Hernán Santana, Javi Castellano, Vicente Gómez; Tana, Alen Halilovic, Momo, Jonathan Viera, Benito Ramírez, Carlos González; Prince Boateng, Sergio Araujo y Erik Expósito. Todo ello con un cuerpo técnico que lideran, junto a Manolo Márquez, Juan Carlos Valerón y Paquito Ortiz. Mateo García, de camino a Osasuna, es la ausencia de última hora.