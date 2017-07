Márquez: "Vamos a intentar hacer un fútbol bonito"

Manolo Márquez, la principal novedad en la expedición de la UD Las Palmas en Mogán, atendió a los medios de comunicación a la llegada del equipo al Cordial Mogán Playa, donde expresó su "ilusión" en este proyecto: "No sé cuál será el dibujo táctico. Una de las características, para no llamarle virtudes, de un entrenador debe ser la de adaptarse a lo que una plantilla tiene. Lo que sí sería importante es tener una plantilla con la que puedas tener diferentes dibujos dentro de un mismo estilo, pero poder hacer diferentes retoques", explicó cuando fue cuestionado por si va a mantener el mismo esquema del curso pasado.

Preguntado por si desarrollará una línea continuista con respecto a la época de Quique Setién, contestó: "No es que sea una línea continuista o no continuista. A Setién se le ficha por el ADN canario, pienso que por ahí van los tiros, vamos a intentar hacer un fútbol evidentemente vistoso, bonito, que le gusta al espectador, donde no nos olvidemos que lo primero es conseguir la victoria", valoró.

A este respecto una de las claves es la venta de Roque Mesa: "Tendremos que ver quién será el nuevo Roque. Dijimos que queríamos ver la pretemporada para ver el estado de los jugadores en general. Puede que en algún momento necesitaremos dos o seguir jugando con uno para hacer otro dibujo. Eso es lo que tenemos que ir viendo estos días", profundizó.

El jugador más esperado para esta pretemporada es Vitolo, con el que la UD tiene un acuerdo para que juegue cedido hasta enero: "No sé cuándo estará. Sabemos que cuando empezó la Liga tuvo que esperar un poco más por la selección española y vamos a ver cómo queda el tema", sentenció.