Roque Mesa: "Vengo al Swansea a divertirme con el fútbol; bastante me ha costado llegar hasta aquí"

El 11 de agosto comienza su sueño de competir en la Premier League ante el Southampton. Y en la seguda jornada, en el Liberty Stadium, su nuevo templo, le espera el Manchester United de Mourinho. Desde Swansea, ¿qué siente cuando resta un mes para el arranque de su aventura?

En primer lugar, me encuentro con mucha ilusión y tengo unas ganas enormes de empezar esta nueva etapa en una competición tan exigente como la Premier League [ayer aterrizaba de nuevo en Swansea, tras despedirse el pasado viernes de la afición amarilla y de sus excompañeros de la UD en el Estadio de Gran Canaria].

¿Qué le ha pedido su nuevo técnico Paul Clement [que fuese segundo de Ancelotti en el Chelsea, PSG o Real Madrid], el gran valedor de su contratación por el conjunto galés por 12,5 millones de euros, en su nuevo rol como cerebro del Swansea City?

Quiere que haga lo mismo que hacía en la UD Las Palmas. Me pide que juegue y haga jugar al equipo. Simplemente eso.

¿En qué debe evolucionar y cambiar su fórmula de juego?

Me gustaría mejorar y potenciar mi nivel físico. Me trazo como primer objetivo superar mis registros en la materia física, porque la Premier League es muy física. Ese es uno de mis objetivos.

Su aterrizaje en la competición inglesa coincide con el traspaso del grancanario Sandro Ramírez, que llega al Everton de Rooney por seis millones de euros [abonados al Málaga]. Y se suma a la colonia de isleños, conformado por David Silva, Pedro Rodríguez y Ayoze Pérez. ¿Qué tiene el jugador canario?

Sinceramente pues no lo sé... Esta circunstancia invita a una reflexión más amplia. La verdad es que hay muchos jugadores canarios en la Premier League y eso es un motivo más de alegría y motivación.

¿Cuándo comenzaron las negociaciones con el Swansea? Sevilla, Roma...¿qué otros equipos pujaron por sus servicios a finales del pasado mes de junio?

Por supuesto que hubieron otras ofertas muy interesantes, de otros equipos; pero el Swansea fue el que más apostó e interesó por mis servicios desde el primer instante.

¿Cómo piensa aprender inglés en tres meses?

Es uno de mis grandes retos. Diría que el más inmediato. Me pondré de forma intensiva con un profesor de inglés para integrarme lo antes posible; no sólo al equipo sino a la vida aquí. No tengo tiempo que perder.

¿Qué diferencias ha detectado en el Swansea en relación a la UD?

Las primeras impresiones han sido sido muy buenas a mi llegada a un club como el Swansea. Y la verdad que el trato, de todo el personal de la institución, por ahora ha sido muy bueno.

12,5 millones de euros. El mayor traspaso en la historia de la UD, tras pulverizar los seis 'kilos' de Antonio Guayre en julio de 2001. No sea modesto, es un dato demoledor. ¿Le gustaría que perdurase hasta el fin de los días de la entidad grancanaria?

Como tú dices es un dato, y por supuesto que es un dato para estar orgulloso porque es el más caro de la historia de la UD.

¿Se lleva a toda su familia?

Así es me llevo a toda mi familia, que es la base de todo lo que hago en mi vida y también en el fútbol.

¿Qué fue lo primero que le dijo su mujer?

Que aprenderíamos inglés en muy poco tiempo [sonríe].

¿Dónde residirá?

Aquí mismo en Swansea, es una ciudad pequeña y muy familiar.

Javi Castellano, Hernán, Vicente Gómez...La UD busca un recambio para Roque. ¿Quién es el mejor para usted?

No soy quién para valorar eso, será el que esté bien y en forma. El mejor preparado. Estoy convencido de que lo hará bien, a un nivel sobresaliente. Ojalá, a todos los que fueron mis compañeros, les respeten las lesiones por el bien de la UD. Esta temporada, la tercera consecutiva en Primera, tras el ascenso de 2015, será apasionante. No perderé detalle.

Petición expresa de Clement. La prensa galesa se rinde a sus pies. Ha llegado como un héroe. Ahí están sus estadísticas de sus dos cursos en Primera que le catapultaron como el mejor recuperador y uno de los líderes en pases. ¿Le podrá la presión y el elevado peaje de los 12,5 millones?

Tengo una consigna muy clara, que es divertirme jugando al fútbol. Bastante me ha costado llegar hasta aquí. Tan solo le he pedido paciencia, para que me adapte lo más rápido posible. Y en este primer plazo, también pueda conocer a todos mis nuevos compañeros.

Su despedida fue emocionante. Un recorrido por una carrera forjada en el barro. ¿De qué se siente más orgulloso?

De todos los momentos saco algo positivo porque me han ayudado a madurar. Pero quizás, me quede con aquel en el que me quedé sin equipo y quise arrojar la toalla. Fue entonces cuando mi familia me animó a seguir peleando por mis sueños.

Vitolo, Silva...¿Se ve en el Mundial con la Roja y esta la constelación de talento de plátano? Jonathan Viera también ha dejado claro su sueño de formar parte del ataque de Julen Lopetegui...

Ojalá, es difícil pero ojalá se pueda dar. Simplemente aportaré trabajo y trabajo. Trataré al máximo para conseguirlo.

La pasada campaña (2016-17), con Setién en el banquillo, alcanzó su versión estelar en la sala de máquinas. ¿De qué manera modificó el cántabro y extécnico amarillo su visión de esta profesión?

Su vínculo con el presidente Miguel Ángel Ramírez es paternal. ¿Qué le dijo tras consumarse su venta al Swansea?

Siempre hemos tenido una buena relación; Ramírez sabe que yo siempre he querido lo mejor para el club y en este año, él ha llevado todo directamente. Al final, se llegó a un buen acuerdo para todos. Fue una parte capital en la negociación.

La oratoria de Valerón le transformó en un activo de hormigón armado. Es un luchador invencible. ¿Qué sería de su carrera sin la voz del Flaco?

El Flaco es una persona muy especial. Todos los que lo conocen saben cómo es y yo la verdad que he tenido la suerte de compartir vestuario, jugar con él en la UD Las Palmas y sobre todo escuchar sus consejos en momentos malos de mi carrera. En esa fase más difícil, su presencia y sabiduría resultaron fundamentales para mi progresión.

¿Qué le transmite la UD de Manolo Márquez, liderada por la magia de Jonathan Viera? ¿Superará la primera vuelta firmada por Setién en la pasada campaña y que puso al cuadro isleño en el escaparate mediático mundial?

Pues que seguro que volverán hacernos disfrutar del fútbol que veníamos haciendo de aquí para atrás. Y la afición volverá a estar orgullosa de su equipo. Apuesto firmemente por ello.