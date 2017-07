La UD de Márquez echa a andar

La UD Las Palmas 2017-2018 se pone en marcha hoy en Maspalomas con nuevo entrenador y 25 futbolistas. Por delante, seis semanas de pretemporada que habrán de concluir con el comienzo de la Liga. El objetivo inicial, la permanencia por tercer año consecutivo en Primera División. Lo que hoy también arranca es el proyecto de Manolo Márquez, técnico por sorpresa y de última hora. Su era comienza con la incertidumbre que genera no su capacidad como entrenador, sino el hecho de ser la tercera opción del club para sentarse en el banquillo.

Tras no convencer a Quique Setién para su continuidad y desechar en el último instante a De Zerbi, en la UD se optó por el técnico del filial, que ya había estado entre los posibles para dirigir la nave amarilla esta campaña. Hoy en Maspalomas no se verá la plantilla definitiva pero sí caras nuevas.

Altas y bajas

Hasta el momento sólo han llegado dos fichajes, el central Ximo Navarro y el portero Leandro Chichizola. Además, Borja Herrera tendrá ficha con el primer equipo y los cinco jugadores de Las Palmas Atlético que participarán en la pretemporada son Ale Guanche, Fabio González, Benito, Carlos González y Erik Expósito, aunque en principio jugarán en Segunda B. Según el presidente Miguel Ángel Ramírez, los siguientes en llegar serán Jonathan Calleri y Hernán Toledo, que "están cerrados", y Vitolo, cuyo contrato "se está elaborando" y que sólo jugará en la UD hasta enero. Cabe destacar también en el apartado de altas el regreso de Sergio Araujo después de su cesión en el AEK de Atenas. Según Ramírez, Márquez ha pedido que se quede.

En cuanto a las bajas, siete ausencias con respecto a la plantilla que acabó la temporada el pasado 20 de mayo. Son Ángel Montoro, a quien el club decidió no renovar, Javi Varas, que tampoco renovó y se fue al Granada, Hélder Lopes, que rescindió y se marchó al AEK de Atenas, Marko Livaja, cedido con opción de compra al mismo equipo griego, Roque Mesa, traspasado al Swansea galés por 12,5 millones de euros, Mateo García, cuya cesión al Osasuna se hará oficial en las próximas horas, y Jesé, que no seguirá después de jugar cedido media temporada. Tampoco están Alfredo Ortuño, Tyronne del Pino, Leo Ramírez y José Artiles, con los que el club no cuenta a pesar de que tienen contrato.

Porteros

Leandro Chichizola se perfila como el guardameta titular. El argentino con pasaporte italiano -uno de los dos fichajes- procede del Spezia, de la Serie B de Italia, y ha firmado por una temporada con opción a tres más. Aunque el futbolista no ha jugado en ningún equipo europeo en la máxima categoría, es el elegido por el club para sustituir a Javi Varas. El propio futbolista, que destaca por su agilidad y su buen trato del balón con los pies, aseguró durante su presentación que llega a la UD "en el mejor momento" de su carrera. Raúl Lizoain, por su parte, continúa después de renovar por dos campañas y en principio será el portero suplente. Ale Guanche, tal y como sucediera el curso pasado, participará en los entrenamientos pero jugará con Las Palmas Atlético.

Defensas

En la línea defensiva se han incorporado Ximo Navarro -el otro fichaje- y Borja Herrera -sube del filial-. El puesto de lateral derecho tiene dueño en Míchel Macedo, mientras que David Simón, toda vez que Ximo puede jugar también de lateral derecho, podría salir cedido. Según el club hay equipo interesados en contar con sus servicios y todo dependerá de lo que decida Manolo Márquez o el propio jugador. El lateral izquierdo también tiene nompre y apellido: Dani Castellano, el último junto a su hermano Javi en renovar -tres temporadas-. Borja Herrera será en principio su suplente.

El puesto de central tiene como nuevo inquilino al propio Ximo Navarro, que además de poder jugar en el lateral destaca por su velocidad, una cualidad fundamental en un equipo que, a priori, se va a caracterizar por el dominio de la posesión del balón y el juego de ataque. Los otros centrales son David García, Aythami Artiles, Bigas y Mauricio Lemos. Éste último era uno de los candidatos a salir en forma de traspaso dado el interés de algunos equipos -Roma o Everton, por ejemplo- en ficharle, pero la venta de Roque al Swansea se considera suficiente para el club. A priori, el propio Lemos y Bigas parten con ventaja para ser titulares.

Centrocampistas

De momento hay nueve centrocampistas entre los 25 que van a empezar la pretemporada. Márquez quiere evaluar durante la misma las necesidades que tiene el equipo en el mediocentro, posición para la que el club va a fichar.

Javi Castellano -renovado por una campaña- y Hernán Santana pueden por fin empezar desde cero en igualdad de condiciones con el resto. Además, el técnico catalán ha decidido que Fabio González, del filial, también participe en el 'stage'. El que no va a empezar es Vicente Gómez, todavía en proceso de rehabilitación tras operarse de la espalda a finales de mayo, aunque pretende estar listo para el comienzo de la Liga. También por el centro, pero más adelante, están Jonathan Viera, el mejor jugador del equipo y sobre el que girará un año más todo el juego, y Tana, que aunque la pasada campaña jugó varias veces en la banda, su posición original está en el interior. En los extremos figuran, a falta de la llegada de Vitolo y de Hernán Toledo, Momo, que se ganó su renovación al disputar un mínimo de 20 partidos, Halilovic, que llegó en invierno y tendrá la oportunidad de partir de cero, y Benito, que entrenará con el primer equipo pero jugará con el filial. Mateo García no estuvo en Mogán ya que ultima su salida a Osasuna.

Delanteros

A día de hoy Prince, máximo goleador la temporada pasada con 10 tantos, es el delantero referencia, a falta de la llegada de Calleri. Araujo cuenta con la confianza del entrenador y no se contempla su salida. Mientras, Erik Expósito, que estará en la misma condición que Benito, y que consiguió 30 goles con el filial, tendrá su oportunidad de dar el salto definitivo. Por su parte, Carlos, su socio en el ataque de Las Palmas Atlético, también participará en la pretemporada.