Momo: "Me ha sorprendido Araujo"

Jerónimo Figueroa Momo, que cumplirá 35 años este próximo sábado, ha confesado que se ha llevado una grata sorpresa con Sergio Araujo, del que ha dicho que "viene bastante bien". "Me ha sorprendido en el sentido de que está centrado, fino. Yo creo que le vino bastante bien esos meses allá -en el AEK de Atenas-, hacer goles y sentirse otra vez importante, porque es un futbolista con unas condiciones tremendas que nos puede ayudar muchísimo", ha asegurado Momo.

El extremo, que iniciará su novena temporada en el club -en dos etapas-, también ha revelado sus impresiones sobre el nuevo técnico Manolo Márquez. "Los chicos del filial comentan que el año pasado estuvieron encantados con él. Lo principal que tiene es que puede gestionar bien el grupo. Quiere buena armonía y buen ambiente y eso es lo fundamental y lo difícil en un grupo. A partir de ahí, tendrá sus ideas. Le gusta el balón pero con mucho orden", ha señalado sobre el catalán, al que no ha querido comparar con Quique Setién.

A nivel personal, Momo, que la temporada pasada se ganó su renovación al jugar un mínimo de 20 partidos, es consciente de que "cada vez hay jugadores de más nivel". "Si sigo aquí es porque todavía soy válido y porque el club piensa que debo estar para aportar mi experiencia", ha añadido.

La UD Las Palmas tiene cerrados de momento ocho partidos amistosos de pretemporada, entre los que están los dos de la Copa Mahou frente al CD Tenerife -todavía sin fechas-. "Se tiene que dejar a un lado todo lo sucedido años atrás. Siempre va a haber tensión, pero tiene que ser con deportividad y nunca llegar a los extremos a los que se ha llegado los años anteriores", ha advertido Momo, ante la excesiva violencia de algunos partidos frente a los blanquiazules.

Momo ha acudido a la sala de prensa del Estadio Municipal de Maspalomas después del tercer entrenamiento de pretemporada, en el que el apartado físico ha sido protagonista. Los futbolistas han hecho el 'test de Probst', que permite evaluar los umbrales de esfuerzo y recuperación de los jugadores.

Los únicos que no han podido realizar la prueba son Pedro Bigas, que no pudo acabar el entrenamiento vespertino de ayer por molestias musculares, ni Vicente Gómez, que continúa su proceso de rehabilitación después de operarse de una hernia discal. Aunque todavía no puede participar en los entrenamientos, el jugador espera estar listo para el inicio de la liga -el fin de semana del 19 y 20 de agosto.