Dani Castellano: "Es un lujo tener a Vitolo en la UD"

Dani Castellano, lateral y extremo zurdo de la UD, analizó el aterrizaje del nuevo rey de galaxia amarilla. "Con su llegada, intentaríamos ir a por un objetivo mayor para aprovechar el potencial de un jugador de la talla de Vitolo. Es un lujo para nosotros tenerle aquí". Además, pone en valor el potencial ofensivo del conjunto que dirige Manolo Márquez, que contará con Jonathan Viera, Prince, Calleri, Hernán Toledo, Momo, Halilovic...

"Viéndolo desde fuera, le tendría miedo a esta UD Las Palmas de medio campo para arriba. Tenemos dinamita con Viera, Vitolo, Calleri, Boateng, Hernán Toledo, Araujo?". Pero insiste que deben afrontar la competición "desde la humildad", en esta tercera aventura consecutiva en la mejor liga del mundo.

En relación a la figura del técnico Manolo Márquez, que se estrena en el cargo, resaltó su espíritu del orden y rigor. Es una partitura que catapultó al filial a la Segunda B."Físicamente llego bien, hay que adaptarse a las cargas de trabajo, el cuerpo tiene que acostumbrarse a todo. En cuanto al míster, pues no he hablado nada con él todavía, pero se están viendo pinceladas de lo que quiere y lo que veo me está gustando (...) Manolo es muy tranquilo, dice las cosas con mucha paciencia. Le gusta el orden, que el equipo esté ajustado y que todos juguemos a una cosa. Por ahora, me gusta lo que veo. A partir de esta tarde se empezarán a ver cuestiones tácticas e iremos descubriendo más cosas".

Y lanzó un mensaje a la grada, reclama el calor de la marea amarilla. El efecto Vitolo debe notarse en la campaña de abonos 2017-18. "La situación económica es complicada para todos, pero estamos trabajando mucho para que la gente esté orgullosa de nosotros. No vamos a bajar los brazos, primero pelearemos por la permanencia y si conseguimos eso vamos a mirar para arriba. Espero que la gente se abone porque también les necesitamos en esta campaña tan ilusionante".