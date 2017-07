Vitolo vuelve a ponerse a tiro

El caso Vitolo vuelve al punto de partida. Tras un nuevo giro de los hechos parece que el futbolista jugará hasta enero en la UD Las Palmas. Y sólo parece porque lo único cierto de toda esta complicadísima operación es que, precisamente, no se puede dar nada por cierto hasta que no se resuelva de manera definitiva. Ahora, todos son cautos y prefieren esperar.

Los acontecimientos que han derivado en el posible regreso del extremo a la Isla se han producido en apenas 24 horas. En un solo día ha pasado de tener un acuerdo cerrado para la ampliación de su contrato con el Sevilla a recibir una contraoferta del Atlético de Madrid, aceptarla y viajar a la capital para poner fin al culebrón. Toda vez que los colchoneros no pueden inscribir jugadores hasta el próximo mercado invernal, Vitolo, en principio, volverá a vestir de amarillo hasta el primer día de 2018, producto de un acuerdo entre el Atlético y la UD.

Así las cosas, lo que anteayer parecía una cesión frustrada de Víctor Machín al equipo de su tierra podría convertirse en las próximas horas en un refuerzo extraordinario, aunque efímero. El jugador, a priori, recibirá 35,7 millones de euros del Atlético de Madrid y depositará su cláusula de rescisión en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para desvincularse del Sevilla. Luego, firmaría con la UD Las Palmas hasta enero para luego marcharse al equipo rojiblanco. De llevarse a cabo la transacción, la entidad amarilla percibiría no sólo al futbolista, sino también algo más de 4 millones de euros, el 12,5 por ciento de la plusvalía obtenida por el Sevilla en la operación.

Estrambótico

El caso Vitolo, uno de las más rocambolescos en la historia de los fichajes, no ha sido, por tanto, nada fácil. Partía con dificultades por la sanción impuesta por la FIFA al Atlético de Madrid -por irregularidades en la contratación de menores- de no poder inscribir futbolistas hasta enero. Con ese lastre, el equipo rojiblanco, interesado en hacerse con los servicios del internacional, debía buscar la mejor fórmula para fichar a Vitolo. Por un lado, podía ficharle y tenerle cinco meses sin jugar, algo descartado por el jugador puesto que, en año de Mundial, no quería estar tanto tiempo sin competir.

Por otro lado, podía llegar a un acuerdo con el Sevilla para que este cediera al futbolista a la UD y luego pagar un traspaso por él, pero tampoco fructificó. El equipo hispalense, conocido el interés de los colchoneros por Vitolo, dejó claro que la única manera que el jugador tenía para salir era mediante el pago de la clásula de rescisión.

Y luego estaba la tercera vía, que es la que en principio se va a ejecutar hoy. Como el Sevilla no quiere negociar, el Atlético entrega aVitolo los 35,7 millones de su cláusula, éste los deposita en la Liga, luego como jugador libre ficha por la UD y finalmente se marcha al Atlético de Madrid en enero. Una operación compleja pero que, en principio, sería legal después de las diferentes consultas realizadas por la entidad rojiblanca a la FIFA durante el proceso.

Dos giros en 24 horas

Ésa era la situación cuando el presidente Ramírez anunció la semana pasada que tenía un acuerdo con el Atlético y que el pago de la cláusula se haría esta semana. Sin embargo, el lunes se produjo un vuelco radical. El presidente del Sevilla, José Castro, dio por zanjado el asunto al revelar que Vitolo ampliaba su contrato hasta 2022, con un aumento de su contrato y de su cláusula de rescisión -50 millones-. Incluso aseguró que los documentos estaban firmados. Todo parecía indicar que volver a ver al grancanario de amarillo era ya imposible.

Sin embargo, un nuevo giro de 180 grados ha hecho que su llegada esté casi asegurada. De manera increíble, Castro anunció un contrato firmado cuando en realidad Vitolo no había estampado su firma. El Atlético actuó y realizó una contraoferta, previa mediación de Simeone y de Ramírez, con cantidades muy superiores. El jugador, que llegó el lunes por la noche a Sevilla, ni siquiera pasó por el club y viajó a Madrid por la tarde. Hoy, por fin, podrá concretarse la operación y Vitolo llegará a la UD.