"La UD es un gran desafío"

Los deberes del comando del mate. Calleri y Toledo, olfato y verticalidad para un frente ofensivo descomunal. El tercer y cuarto fichaje de la nueva era de Márquez tienen una deuda pendiente con la UD. Los pistoleros argentinos agradecen la insistencia de casi un año de la dirección deportiva, que completa de forma exitosa la nómina de francotiradores [faltaría la adquisición de un organizador para el puzzle].

Tras aterrizar y superar el reconocimiento médico, Jonathan Calleri y Hernán Toledo desvelaron su principales desafíos en el salón Bandama del Hotel Cordial Mogán Playa -el cuartel general hasta el próximo martes 18 de julio-. "¿Goles? Vengo a tratar de aportar mi granito de arena, a ayudar a Las Palmas en lo que pueda y tratar de hacer una buena temporada", resaltó el estilete de 23 años, que contabiliza 34 dianas en su carrera en su paso por All Boys, Boca Juniors, Sao Paulo y West Ham. Llega cedido por el Deportivo Maldonado [un fondo de inversiones uruguayo y que facilitó la llegada de Willian José en 2015], sin opción a una segunda campaña.

Flores para el 'Chino'

El ejecutor de la Bombonera e internacional olímpico con Argentina, reconoció el sacrificio de la dirección deportiva en su contratación.

"Las ganas que tuvieron fueron fundamentales en mi decisión; tanto ahora como hace seis meses. Tuve ofertas, pero me incliné por la insistencia del director deportivo [Toni Cruz] y presidente [Miguel Ángel Ramírez]. Desde enero me seguían, les debía estar aquí y competir".

Realza la importancia de triunfar con mayúsculas en Europa -tras un paso desafortunado por la Premier League con un tanto en 19 duelos-. "No me pongo techo, es mi segunda temporada en Europa; la primera no fue tan positiva (...) Trataré de aportar lo que más pueda. Con actitud, ganas y gol, que fue lo que quizás a este equipo. Me trajeron para eso. Trataré de acoplarme al equipo y convencer al míster [Márquez]".

Junto a Calleri y Toledo, la nómina de argentinos se eleva a cuatro en el vestuario de plátano. Sergio Araujo y el meta Chichizola también forman parte de la legión del mate [Mateo García saldrá cedido]. "Es bueno tener compañeros del mismo país. Sergio será el que nos integre tanto a Hernán como a Chichizola. Es lindo tener un grupo compacto".

Elogia al Chino, otro producto de la factoría xeneize. "Lo conozco de verlo en Boca, me parece un gran jugador y puede jugar en cualquier espacio de la banda". Insiste que el tren del éxito no se le puede escapar en la Isla: "Jugar en Europa es un desafío (...) Lo único que falta es meterla. Espero ser ese jugador que tanto esperaban (...) Tratar de pelear por una Copa o estar lo más arriba posible".

En busca de la felicidad

Toledo -21 años- cuenta con una opción de ampliación hasta junio de 2019. Busca recuperar sus tiempos de gloria en Vélez. Su paso aciago por la Fiorentina no se escapa de su disco duro. "Quiero superar esta bronca y sepan que lo voy a dejar todo. Trataré de disfrutar el tiempo que esté (...) Un club como la UD es tentador; a cualquier jugador le interesaría venir. Ha demostrado que tiene buen equipo. El juego que puedo aportar se adapta a la perfección".

En fase de crecimiento, aprovechará la plataforma UD para presentar en el latifundio de Messi. "Sé que soy joven y me falta mucho por recorrer, pero quizá lo que antes no he disfrutado lo haré ahora (...) Lo estoy disfrutando muchísimo, creo que es una linda oportunidad para demostrar de una vez mi nivel. Esperemos que todo salga bien".

Puesta de largo

Calleri y Toledo no se ejercitaron ayer en el Municipal de San Fernando de Maspalomas y se reintegrarán a la dinámica de grupo de Márquez en el Campo de Golf de Maspalomas (9.45 horas). Se activa una nueva sociedad, la pegada salvaje de Calleri y el registro vertical de Toledo.

En relación a la última contratación, Toni Cruz, director deportivo de la entidad, detalló que la demarcación de pivote -tras la venta de Roque Mesa al Swansea galés- es la gran obsesión. "Seguimos buscando, el entrenador nos ha pedido un poco de espera para la posición de pivote y seguimos trabajando (...) Estamos atentos al mercado. Trataremos de completar el equipo más competitivo que podamos. Queremos ser ambiciosos desde la humildad del objetivo". En la modestia, llega la legión del mate.