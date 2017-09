Cruz: "La identidad de la UD va más allá de la procedencia de los jugadores; también está el estilo"

Los axiomas del nuevo orden. Cantera y estilo. Registros complementarios. Toni Cruz, en la presentación de Tannane, aclaró que la contratación del internacional marroquí [llega como cedido y con una opción de compra que llevaría al extremo a vestir de amarillo hasta 2022 si se alcanza un acuerdo] y el hecho de contar con 25 fichas profesionales no cierran la puerta a la evolución de los valores de la cantera.

"No se pierde la identidad por tener más incorporaciones de fuera que en otras campañas. Al final hay ciclos en los que se hace más factible contar con una mayor participación que otros, pero en cuanto a número hay posibilidades en todas las posiciones [en relación a 'platanitos']". E insiste que "el entrenador tiene que hacer lo que él crea, independientemente de dónde sea. Desde mi punto de vista la identidad la conforman muchas cosas, no sólo la procedencia. Entendemos que podemos mantener nuestra identidad y nuestro propio estilo".

En relación al 'caso Ortuño', fue simple y categórico. El delantero ya no pertenece a la UD, tras alcanzar el pasado 1 de septiembre un acuerdo para rescindir su contrato [la LFP no tramitó la ficha del artillero murciano en el Real Valladolid y se ha quedado sin equipo]. "Ya se comunicó la rescisión del jugador. A partir de ahí soy el Director Deportivo de la UD Las Palmas, en los 25 jugadores no está Alfredo. Ya tendrá que contestar Ortuño sobre su futuro. Nosotros hemos rescindido". Ante la insistencia en sala de prensa, se aferra a la terminología.

"No sé lo que ha hecho LaLiga; solo podrían anular una inscripción y no una rescisión. La UD llegó a un acuerdo con Ortuño para rescindir su vinculación. No pertenece a la UD. Cualquier pregunta entiendo que hay que hacérsela a Alfredo o a su club de destino (...) Yo sí sé lo que pasó el día 1 de septiembre, y es que la UD rescindió su contrato con Ortuño en acuerdo con ambas partes. Y ese acuerdo lo comunicamos a la LFP y hasta ahí puedo decir. El resto, desconozco. Ya no es jugador nuestro".