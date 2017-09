Tannane, el diamante de la UD de los diez 'kilos'

Diez millones para blindar al '10' hasta 2022. Las claves de la operación Oussama Tannane. El extremo zurdo del Saint Etienne, la última adquisición de la UD con más glamour de la historia, militará cedido hasta el próximo junio de 2018. La entidad amarilla maneja una opción unilateral para hacerse en propiedad con un talento salvaje. La centella diabólica de Márquez fue presentada ayer en el Estadio de Gran Canaria y suspira por su debut de amarillo en La Rosaleda [este lunes, 20.00 horas y televisado en abierto por Gol TV]. Es el broche de oro a una constelación de talento. Bautizado como el ejército de caviar, Tannane se suma a las adquisiciones de Rémy, Jonathan Calleri, Vitolo o Aquilani, que desnudan la ambición de un proyecto despiadado [con la cifra récord de 60 millones de presupuesto].

Internacional absoluto con Marruecos [ocho partidos], a sus 23 años se trata de uno de los grandes talentos emergentes del Viejo Continente. Tras su paso por el fútbol holandés [categorías inferiores del PSV Eindhoven, SC Heerenveen y Heracles Almelo], el Saint Etienne de la Ligue1 gala se hizo en la 2015-16 con el rayo. Computa 44 duelos con el conjunto galo, cuatro en competición europea y está representado por el agente Menno Groenveld.

Ayer, en su puesto de largo, Toni Cruz, director deportivo de la entidad amarilla, desveló que llevaban "meses" tras el diamante. "Es un futbolista de 23 años e internacional por Holanda, en categorías inferiores, y absoluto por Marruecos. Llega en calidad de préstamo del Saint Etienne con opción a compra de cuatro temporadas [estaría en la UD hasta el 30 de junio de 2018]".

El precio de la velocidad

Cruz desmiente que el aterrizaje de Tannane, cerca de la bocina del cierre del mercado, fuese una circunstancia casual. Detrás del movimiento había "muchos meses de trabajo en esta posibilidad. Se ha encauzado en los tres últimos días (...) Es un futbolista de ataque, versátil; que puede jugar detrás del punta y también como nueve. Juega más cómodo por la derecha a pierna cambiada. Tiene un gran disparo, con ambas piernas. Además, mucho carácter", determina sobre el '10'.

La etiquetada como mejor UD de la historia [ya es la más cara] llega avalada por las contrataciones de Ximo Navarro, Leandro Chichizola, Jonathan Calleri, Hernán Toledo, Víctor Machín Vitolo, Samper, Aquilani y Rémy. A esta relación se suma Tannane, que figura como cedido hasta junio de 2018 y con serias opciones de ejecutarse la opción de compra por los diez millones.

"La opción de compra está supeditada al rendimiento o bien que lo decidamos nosotros sin cumplirse las variables que se estipulen. Veremos si se dan las expectativas para cumplirlas", valoró el ejecutivo.

Seducido por el estilo

Tannane ofreció sus motivos, que le llevaron a aceptar el desafío de estrenarse en LaLiga tras su paso por la Eredivisie y la Ligue1. "Estoy encantado de estar en la Isla, he oído mucho y bueno de la UD. Solo puedo decir que me encuentro muy feliz de unirme a mi nuevo club. El estilo me gusta y cuenta con jugadores de un nivel altísimo".

En relación a su rol en el campo, desvela que se siente cómodo "en la banda derecha y a pierna cambiada". "Mi primer objetivo es dar el 100% a mi nuevo club, y también como atacante marcar goles y dar otros a mis compañeros. Sé que aquí seré feliz. Las Palmas es conocida por su juego y encajo a la perfección", aseguró en inglés.

También especificó las diferencias entre la competición gala y la española, así como desvelar que Nabil El Zhar, ex de la UD, jugó un papel clave en su contratación.

"La diferencia es que la liga francesa es más fuerte físicamente; aquí prima el talento. Y será bueno para mí", detalla Tannane, que luce el '10' de Araujo. El 1 de septiembre se hacía oficial la novena adquisición y se perfila como gran novedad en la lista del domingo para viajar a Málaga y conquistar La Rosaleda.

De las 25 fichas profesionales, Samper estará de baja el próximo mes y medio. La presencia de Chichizola y Vitolo parece descabellada, por lesión. Deberá realizar tres descartes Manolo Márquez, una relación en la que se ha convertido un fijo Hernán Toledo. El extremo zurdo llegó como fichaje de vértigo y ha pasado desapercibido. Tana y Simón presentan molestias.

Tannane apunta a la relación de 18 para La Rosaleda. Al igual que Aquilani y Rémy, el movimiento estrella. El delantero galo llega del Chelsea, campeón de la Premier.

Es la dictadura del diamante y de una política ligada al glamour. El ejecutivo Cruz aclara que no este caudal de fama y talento no es un desprecio a la cantera. "No se pierde la identidad por tener más incorporaciones de fuera. Al final hay ciclos en los que se hace más factible contar con una mayor participación; hay posibilidades en todas las posiciones [en relación a 'platanitos'] (...) La identidad la conforman muchas cosas, no sólo la procedencia. También figura el estilo". Y en esa cruzada de los nuevos héroes, pide paso un diamante.