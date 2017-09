Nauzet Alemán: "Volver con el Almería es el mejor estímulo; pasé momentos duros"

El renacer del francotirador de Las Mesas. 485 días después, Nauzet Alemán Viera (32 años) regresó el pasado martes a la competición en Copa con el Almería ante el Cádiz en el Carranza. El ex de la UD -273 partidos, 10 temporadas y dos ascensos- no jugaba desde el 8 de mayo de 2016. Define el proyecto de Ramis en la categoría de plata y reclama confianza para Márquez. "El entrenador del año pasado hizo mucho daño [por Setién]. No supo gestionar como debía la situación", determina.

485 días después vuelve a la batalla. Del Gran Canaria al Carranza. ¿Qué siente?

Estoy muy contento por todo, lo mejor: volví a sentir futbolista. Es el inicio de algo muy importante.

Tras permanecer un curso en blanco [2016-17], ¿cómo va la adaptación al Almería de Ramis?

Me siento bastante cómodo; se ha hecho un equipo competitivo. Hay un buen grupo, el míster trata muy bien al futbolista. Estoy como en casa y feliz por tomar la decisión correcta de volver a la competición.

El 13 de agosto se hacía oficial su fichaje por el Almería [su último partido fue el 8 de mayo de 2016 ante el Athletic]. Debuta el 6 de septiembre en Copa. ¿Cómo fue su adaptación al nivel físico?

Siempre lo he dicho, quería volver a jugar y es un reto mental. Físicamente me queda mucho para estar al nivel de mis compañeros, pero nunca olvidas los años de fútbol. Hablando con entrenadores y preparadores físicos, me ven mejor de lo que yo pensaba. Trato de ayudar en lo que pueda, para lograr los objetivos antes de lo esperado.

Tuvo ofertas de Tailandia, India o Australia. ¿Por qué se decantó el Almería?

No rechacé ofertas, es cierto que tenía otras opciones pero no se dieron. Fructificó la del Almería, han apostado realmente por mí. Estoy muy contento pero me toca trabajar. Demostrar con trabajo y sacrificio que valgo. Y así devolverles toda la confianza que me han dado. Espero jugar muchos partidos; que logremos algo importante.

Mendilibar, Onésimo,Clemente,Djukic,Amaral, Aguiar, Visnjic, Juanito, Juan Manuel, Vidales, Castellano, León, Lobera, Herrera, Setién...Su lista de técnicos es eterna. ¿Qué le transmite Ramis?

Me sorprende, tiene las ideas claras. Inculca que el equipo se divierta, sin perder la verticalidad. Buscamos la tranquilidad que brindan los resultados. El gol te da una confianza increíble. Pero Ramis te ofrece esa libertad que le gusta al futbolista, para sacar lo mejor de ti.

¿La meta es sellar su tercera ascenso a Primera División?

Llevan dos años salvándose en la última jornada. Han estado en el alambre (...) La Segunda es complicada y muy larga. Ya se verá, iremos partido a partido, los objetivos se irán cumpliendo con victorias. Trato de dejar mi firma y sacrificarme.

¿Su vuelta es una venganza? Le daban por muerto...

Nunca dudé de mí, al que le gusta tanto este deporte, al que lo ama como yo, logras tus metas. Lo afronto como un estímulo; he pasado momentos muy duros y brindo este regreso a mi familia. Siempre he dado la cara, allá dónde he estado. Hago las cosas por mí, estoy capacitado y triunfaré. Esto va por los que están a mi lado, los que me apoyan; como mi mujer y mis hijas. Es lo que te llevas el día de mañana. Me sacrifico por ellos, no por venganza.

¿Cómo analiza el inicio de temporada de la UD de Márquez?

El grupo es lo importante, la UD seguirá siendo la UD. Ahí está su historia y su presidente [Miguel Ángel Ramírez]. Hay que estar tranquilos, el entrenador del año pasado hizo mucho daño [por Setién]. En los últimos dos meses no supo gestionar como debía la situación. Al empezar, hay dudas. No dudo de mis compañeros. Márquez y Valerón están capacitados para llevar a la UD a conquistar sus objetivos.

Aythami Artiles desmintió hace unos días que se negase a entrenar. El entorno sigue caliente, Tana fue expedientado...

Aythami da la cara en los peores momentos y el periodista que dice eso, no tiene credibilidad. No es la primera vez que se da para desestabilizar e introducir nerviosimo. La afición debe ser más lista y apoyar. ¿El entorno? Si la UD, baja, los periodistas serán de Segunda División.

¿Es la mejor UD de la historia?

Tienen más presupuesto que hace dos años [ahora lucen una cifra récord de 60 millones], pero con Ángel, Valerón o mi caso, dejamos en un buen lugar a la entidad [11º en la 15-16]. Mejor que en la pasada 16-17 [14º], y ya decían que había más plantel. Que demuestren que es la plantilla más cara y de mayor valía de la historia. Las estadísticas no mienten, ya veremos en mayo.

¿Espera algún acto por parte de la UD, en un futuro, como homenaje por su carrera, tras una década de amarillo y marcharse en junio de 2016 por la puerta falsa?

Las circunstancias no fueron las adecuadas; en el club no se tomaron las decisiones correctas. Di muchísimo a la UD para salir de la forma en la que salí. No sé lo que pasará; a día de hoy no me lo planteo.