Márquez: "En Cataluña tenía fama de sargento; y en la UD de blando"

Márquez y las etiquetas. El técnico de la UD, en la comparecencia en la sala de prensa de El Hornillo, dinamitó, una vez más, la condición de estratega blando y anuncia una revolución para batir al Málaga en La Rosaleda [en el pulso del lunes, desde las 20.00 horas y televisado en abierto por Gol TV]. Además, desvela que Vitolo se encuentra "bastante fastidiado" y confirma la lesión muscular de Tana -microrrotura en el glúteo-.

En relación a la portería, asegura que Chichizola escenifica una importante mejoría pero también elogia el poderío de Raúl Lizoain para la contienda ante el bloque boquerón. "Chichizola mejoró ostensiblemente con respecto al día de la lesión. Lo normal es que juegue, si está en condiciones. Si no es así, tenemos otro magnífico portero como es Raúl".

"Que yo responda en relación a mi carácter carece de sentido. En Cataluña tengo la fama de entrenador duro y de sargento; aquí de blando. Allí decían que era defensivo y aquí que jugábamos como el Lago de los Cisnes. Me gusta el orden, pero la UD sin balón no sería la UD, y hay momentos en los que no tendrás el balón (...) Hay que saber moverse en el fútbol en todas las situaciones del juego", aseguró el estratega de las mil variantes, tras ser cuestionado por su cambio de actitud en los entrenamientos, en este parón de dos semanas, y tras la trágica derrota ante el Atlético de Madrid (1-5).

Sobre Vitolo y las tres semanas que encadena de baja [encadena desde el 19 de agosto al margen], detalló el pesar del internacional. "Es una lesión del ligamento lateral interno que no termina de curar. El futbolista está bastante fastidiado porque pensaba que no era para tanto, pero no tiene seguridad y no percibe que la rodilla se encuentre estable".

También se le cuestionó por las opciones que barajan Aquilani, Tannane y Rémy para entrar en la lista ante el Málaga y de ser protagonistas. Lanzó una advertencia: "Hay casos de que vienen de competir directamente [en relación sin citarlo de Tannane], y otro de entrenar en solitario entre los nuevos [por Aquilani]. Hemos subido con las últimas incorporaciones el nivel futbolístico, pero no es un nivel de rendimiento inmediato porque falta ritmo de competición", aseguró sobre el ataque galáctico. Jugando al despiste, Márquez no se mojó sobre si el italiano jugaría de inicio.

Sobre el cambio de sistema, insiste que manejan dos vertientes. Y vuelve a mencionar el término "confianza",como ya hiciese en la entrevista a LA PROVINCIA / DLP. "He pasado por rachas buenas y malas (...) todo depende de la confianza. Algún día lo explicaré fuera de micrófono, pero en los cuatro primeros partidos de Segunda B que dirigí tuve más suerte que en toda mi vida (...) El fútbol es confianza y estados de ánimo, y eso es lo que estamos intentando tener".

En referencia al regreso de Tana -lesionado-, espera que esté para visitar al Sevilla [20 de septiembre]. Será baja ante el Málaga y Athletic Club de Bilbao. "Tana tiene para un par de semanas. Tiene una microrrotura; es mala pata que nos haya caído esta lesión en una semana con tres partidos. Espero que esté para el último [en relación al UD-Leganés]".

Es un pulso de urgencias. El Málaga también tiene cero puntos y no ha visto portería. "Los dos equipos llegamos sin sensaciones. El que controle mejor los nervios y el que se adapte al partido se puede llevar el gato al agua". En su cabeza, una revolución. "Contemplo cambios. La alineación no va a ser la misma que la del Atlético. No sé si van a ser 4 o más. El sistema también lo hemos cambiado; en Valencia jugamos sólo con Lemos por delante de la defensa, contra el Atlético jugamos con dos? El equipo es capaz de jugar con uno, con dos y con tres. Ahora tenemos una plantilla para variar el dibujo".

Jonathan Viera y Vicente Gómez

Sobre Jonathan Viera y su aportación en las dos primeras jornadas, elogia su actitud y desveló una conversación con el '21' sobre su controvertido rol de Andrés Iniesta [más retrasado y acudiendo a la medular para pedir el balón]. "De Viera no espero más de lo que está dando. La actitud es muy buena. Tras estas dos semanas, no quiero destacar nada individual. En líneas generales, estamos contentos y lo que necesitamos es un resultado positivo y que 'Jony' esté bien. A lo mejor la pregunta que me haces va porque juegue en una posición más fija. Lo hemos hablado con él y es lo suficientemente inteligente para darle al equipo lo que necesita".

La gran noticia es el alta médica de Vicente Gómez. Desde el Viernes Santos -14 de abril, en la cruenta derrota (5-1) ante el Athletic Club de Bilbao-, el renacentista no formaba parte de una relación de convocados. ¿Será titular? Márquez reclama mesura, tras pasar por el quirófano el pasado mayo, por una hernia discal. "Vicente lleva mucho tiempo sin jugar. Puedo optar por meterlo de entrada hasta que aguante o meterlo fresco al final. Es importante en este equipo en las últimas temporadas. Tiene el alta médica, pero su ritmo de juego es lógico que sea inferior al de sus compañeros".