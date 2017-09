El misterio de Vitolo

La lesión de rodilla de Vitolo va camino de convertirse en un auténtico enigma. Tres semanas después de notar sus primeras molestias, el grancanario sigue sintiendo un dolor que le va a impedir jugar el lunes en Málaga, como también le privó de participar en el doble compromiso de la selección nacional la semana pasada. En medio, ningún parte médico oficial por parte del club, una prueba realizada por los doctores de la Federación Española que dictamina que sufre una distensión en el ligamento colateral medial de su rodilla derecha, dos recaídas y ninguna fecha prevista para su vuelta.

Manolo Márquez explicó ayer cómo está el jugador: "Es una lesión del ligamento lateral interno que no termina de curar. El futbolista está bastante fastidiado porque pensaba que no era para tanto, pero no tiene seguridad y no percibe que la rodilla se encuentre estable". Por ese motivo Vitolo prefiere no arriesgar y esperar a que remitan los dolores por completo para volver a jugar con el equipo.

Todo comenzó en la primera jornada del campeonato en Mestalla, el pasado viernes 18 de agosto. Nada parecía indicar que el futbolista terminara el encuentro lesionado. Vitolo disputó todos los minutos del partido en su regreso a la UD y estuvo bastante participativo, sobre todo en la segunda parte, cuando el equipo ya jugaba con uno menos por la expulsión de Halilovic. Al regreso de Valencia, los amarillos tuvieron el fin de semana libre y regresaron al trabajo el lunes. Sin embargo, Vitolo tuvo que ejercitarse al margen por una molestias en su rodilla derecha.

No hubo parte médico y nadie le dio demasiada importancia, menos todavía cuando el extremo no iba a jugar contra el Atlético de Madrid, su nuevo equipo a partir de enero, por un compromiso no escrito entre todas las partes. El futbolista debía desplazarse el lunes siguiente para incorporarse a la selección, supuestamente ya recuperado, sin embargo, el domingo, justo después de la derrota frente a los rojiblancos (1-5) y tras una semana de entrenos en solitario, sufrió una recaída al volver con el grupo.

Pese a la persistencia de los dolores y las molestias, viajó a Madrid, donde los galenos de la Federación Española procedieron a realizarle una resonancia magnética. El resultado, en resumidas cuentas, una distensión en un ligamento.

Regreso y recaída

El diagnóstico produjo por primera vez un motivo de preocupación real por la lesión de Vitolo. El futbolista abandonó la concentración y regresó a Gran Canaria para continuar con su recuperación. Por delante tenía casi dos semanas completas para ponerse a punto de cara al partido del lunes en Málaga pero los plazos no se han cumplido y vuelve a ser baja.

El extremo participó en cinco sesiones de trabajo -del 29 de agosto al 2 de septiembre- al margen del grupo, fundamentalmente con tratamientos de fisioterapia, carrera continua y ejercicios de fuerza. Se suponía que ya estaba recuperado. De hecho, el pasado lunes regresó junto al resto de sus compañeros para probarse y completó el entrenamiento. Sin embargo, Vitolo sufrió una segunda recaída. Al día siguiente, el martes, regresaron sus dolores y volvió a trabajar al margen.

Su participación en Málaga estaba pendiente de unas pruebas que se le iban a practicar anteayer, pero las mismas no despejaron las dudas del jugador. Vitolo seguía sintiendo molestias y no tenía ni tiene la confianza necesaria para poder disputar un partido al cien por cien. Lo que en un principio se planteó como una precaución del futbolista por unos dolores se han convertido en una verdadera lesión.

Muchos empiezan a dudar ya de su participación en el Sánchez Pizjuán frente a su exequipo, el Sevilla, el próximo miércoles 20, previsto como el partido del morbo tras lo acontecido con su salida del club hispalense durante el verano. Antes está el compromiso en casa, tres días antes, contra el Athletic de Bilbao, para el que su presencia es todavía una incógnita.

Tana, dos semanas fuera

Vitolo no es el único inquilino de la enfermería de la UD. A la ya conocida baja de Sergi Samper, cuya rotura en el gemelo le tendrá fuera alrededor de un mes y medio, se suma la de Tana, que sufre una microrrotura en el glúteo. "Es una mala pata que nos haya caído esta lesión en una semana con tres partidos", lamenta Manolo Márquez.

El técnico había puesto de titular al canterano en las dos jornadas disputadas hasta ahora, contra el Valencia por el centro y frente al Atlético de Madrid por la derecha. Las recientes llegadas de Samper, Aquilani y Tannane aumentan la competencia para Tana, ahora lastrado por esta inoportuna lesión.