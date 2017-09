Viera y el rol de Andrés Iniesta

Tras saltar por los aires la doble 'V' -por las molestias de Vitolo-, Viera modificó su rol ante el Atlético. Retrasó su posición, en busca de la sorpresa, para sortear las líneas de presión. Verlo de organizador generó un debate en la grada. El mimbre más cotizado del plantel y capitán de la UD busca su espacio.

El debate del rol del genio. Los límites de la autopista de Jonathan Viera. El mediapunta de la UD, que ante el Atlético de Madrid, retrasó su posición para ejercer la función de "Iniesta en el Barça" [como aseguró el preparador Manolo Márquez], recuperará su registro habitual ante el Málaga en La Rosaleda.

La única pieza de la UD que se salva de la quema, en este inicio del campeonato [completó los 80 minutos], mantuvo una reunión esta semana con el estratega catalán. La cumbre del '21'. Y tendrá influencia directa ante el cuadro boquerón.

Ayer, en sala de prensa, Márquez deslizó que la libertad de movimientos de Viera tendrá límites. Se acabaron los experimentos. "De Jonathan Viera no espera más de lo que está dando. La actitud es muy buena. Tras estas dos semanas, no quiero destacar nada individual. En líneas generales estamos contentos con lo ofrecido y, evidentemente, lo que necesitamos es un resultado positivo y que 'Jony' esté bien. ¿Queremos que luzca en una posición más fija? Lo hemos hablado con él y es lo suficientemente inteligente para darle al equipo lo que necesita", detalló el técnico sobre el '21'.

Hace una semana, Márquez se mostraba partidario a ampliar el abanico táctico de Viera. "Es cierto que me he planteado dos cosas. Por un lado, cuanto más cerca está del área es más peligroso. Pero también me he planteado que puede ser un estilo Iniesta en el Barcelona, que pueda superar líneas de presión y dé el pase definitivo, en sitios donde intervenga más. La sensación es que vamos a darle pases a Viera y que pase lo que sea. Pero eso viene marcado porque el equipo no ha cogido aún los mecanismos ni se siente cómodo a la hora de jugar".

La soledad de Romario

180 minutos y un penalti malogrado [forzado por el propio jugador de La Feria tras una entrada del centrocampista del Atlético Gabi]. Viera ha firmado 150 pases -130 correctos- y deja en el verde seis regates en las dos primeras jornadas.

Recuperó nueve balones y completó cinco remates. Ha cometido una falta y recibió diez. Con una tarjeta amarilla, portó el estandarte ante el Valencia en Mestalla. Y ante el Atlético, en el hundimiento, dejó registros verticales en el Gran Canaria. Aún se encuentra en el proceso de búsqueda de nuevos socios en el nuevo orden galáctico de la UD.

La consolidación del artillero Calleri como el nueve referencia, tras la marcha de Prince Boateng, ha cambiado de manera radical el escenario. Del Príncipe al pistolero. Cabe añadir la disolución de la doble 'V'. La lesión de Víctor Machín Vitolo [ausente en las últimas tres semanas] ha dejado a Viera sin su escudero de oro. El registro asociativo pasa ahora por adaptarse al latir de Rémy, Tannane y Aquilani.

Un ataque en constante transformación. Cabe reseñar otra marcha de peso como la de Sergio Araujo [que inicia su segunda aventura en calidad de cedido en el AEK de Atenas]. Viera es el rey de la galaxia y será reconocido por el presidente Miguel Ángel Ramírez. Es el jugador más cotizado del plantel y asumirá su condición de líder absoluto.

En el jardín de Viera, Márquez busca soluciones. La sintonía con el '21' es total. Y recíproca. "Hay que apoyarle; merece el respaldo de todos (...) Estamos a muerte con Márquez", aseguró Viera, hace unos días, en una entrevista a este medio.

El contrato del siglo

La mejor contractual de Viera, que fue tentado el pasado julio y agosto por ofertas mareantes de la Premier League [le pusieron sobre la mesa 12 millones de euros], se reactivará de forma inminente. Tras el pulso ante el Málaga, llegará la hora de poner fin al culebrón de los culebrones. "Estamos buscando una fecha, la sintonía es total", aseguró el presidente Ramírez en la SER. Viera no es Iniesta. Es el monarca.