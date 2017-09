Manolo Márquez: "El equipo tiene ahora bastantes registros"

A la tercera fue la vencida. Manolo Márquez conseguía anoche su primera victoria como entrenador de un equipo profesional y, de paso, la UD terminaba con su mal fario actuando de visitante. En Málaga, los amarillos lograban por fin ganar un partido fuera de casa, cosa que no ocurría desde la primera jornada de la temporada pasada en Mestalla, algo que el propio técnico calificó como "una obsesión".

El catalán explicaba que cuenta con más argumentos para conseguir hacer daño al rival. "Ahora nos movemos tanto en el registro de la posesión como en el del contraataque", expuso. Añadía que el estilo dependerá "del rival, de las necesidades en el juego y de muchas cosas".

"El partido se nos ponía para escoger entre una posesión larga o contraatacar. El equipo lo entendió perfectamente. Ahora tiene bastantes registros y en el futuro se notará para bien", afirmaba Manolo Márquez en sala de prensa.

El entrenador de la UD Las Palmas analizaba así el choque: "Nos hemos defendido con cierto orden pero cuando teníamos el balón no pudimos combinar en la primera parte. El equipo en la segunda parte tuvo tranquilidad. Era un partido entre dos equipos que no habían puntuado y estaba claro que uno de los dos se iba a quedar muy tocado".

También explicaba el catalán las múltiples modificaciones que presentaba en el once titular que anoche saltaba a La Rosaleda de Málaga, hasta siete con respecto al duelo contra el Atlético de Madrid.

"Teniendo una plantilla de 25 jugadores a veces tienes que dar con la tecla. Tenemos que buscar las buenas asociaciones, que los centrales se comuniquen bien, que los hombres de banda también. Han habido muchos cambios pero la imagen de los dos primeros partidos no había sido buena y había que aprovechar la llegada de los nuevos jugadores. Dije que había cambios pero no me paré a pensar que iban a ser tantos", manifestó.

Manolo Márquez, que a pesar del triunfo reconocía que todavía queda "mucho que mejorar", alabó el encuentro realizado por Jonathan Calleri, "que ha estado francamente bien". Pero no quiso centrarse en un jugador: "Hay que destacar el trabajo de todo el equipo; en líneas generales el Málaga dominó, pero no creó peligro. Hemos ganado un poco con Rémy, Tannane, Calleri y Viera. A nivel defensivo hemos defendido con cierto orden, aunque hubo etapas en que ibamos para atrás demasiado rápido".