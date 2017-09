Ortuño regresa a la UD para entrenar hasta enero

Alfredo Ortuño vuelve a pertenecer a la UD Las Palmas. El club amarillo anunció la rescisión del contrato del jugador el día después del cierre del mercado de fichajes, fecha en la que firmó con el Real Valladolid, club con el que fue presentado e incluso llegó a entrenar. Sin embargo, la entidad pucelana no llegó a tiempo para inscribirle en la Liga de Fútbol Profesional, motivo por el que la rescisión que acordaron UD y Ortuño queda anulada.

Esta situación rocambolesca da como resultado que Ortuño, delantero que la pasada temporada fue uno de los máximos goleadores de Segunda División, vuela a la Isla para ejercitarse con el primer equipo hasta enero, cuando buscará nuevo destino. "Le intentamos ceder al Valladolid en el último minuto, luego se le intentó dejar libre pero la tramitación de esa documentación al final intervenía tanta gente que las cosas no salieron como deseábamos. Habíamos rescindido con él y estaba sujeta a que jugara en el Valladolid o el Alavés. Al no poderse hacer dejamos sin efecto esa rescisión. Ahora no lo podemos dejar tirado. Es una pena que no pueda jugar, el chico lo que ha visto es un apoyo por parte de la UD Las Palmas", declaró el presidente este martes en una entrevista a Canarias Radio La Autonómica.

El murciano tuvo numerosas ofertas de Segunda División este verano, pero intentó esperar hasta el final para recalar en algún equipo de Primera. La táctica no funcionó a ninguna de las partes y el tiempo se echó encima. "Cuando el Tenerife se interesó le dije que si el jugador jugaba en Segunda sería en el Valladolid porque le había dado mi palabra. El Tenerife tendría que luchar por convencer al jugador, pero ahora si no juega en Primera, irá donde quiera ir", añadió el mandatario.

Su llegada a la Isla será inminente, tanto que esta semana empezará a ejercitarse a las órdenes de Manolo Márquez, aunque no tendrá ficha: "Alfredo posiblemente mañana comience a entrenar con la UD Las Palmas. Ahora debe entrenar y estar tranquilo para que se ponga bien y en enero decidirá su destino y le apoyaremos", detalló.