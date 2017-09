Vitolo acelera para llegar al choque ante el Athletic

Después de la primera victoria de la temporada, cosechada este lunes en La Rosaleda, otra buena noticia para la UD. Vitolo, al que unos problemas en la rodilla lo han tenido a maltraer en las últimas semanas, volvía hoy martes a integrarse en la dinámica de trabajo con el grupo.

El internacional grancanario, tras perderse los últimos dos encuentros de la selección española clasificatorios para el Mundial de Rusia y el duelo contra el Málaga, acelera en su recuperación con el objetivo de llegar en condiciones al partido que los amarillos disputarán el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria frente al Athletic Club de Bilbao (17.30 horas, Bein La Liga).

En un entrenamiento que no resultó muy intenso, Vitolo se ejercitaba sin problemas en una sesión preparatoria con más carga de trabajo para los jugadores que no viajaron a tierras malagueñas y para los que no saltaron de inicio al césped de La Rosaleda.

Eso sí, el extremo de la UD no completaba la totalidad del entrenamiento junto al grupo, pues en el último ejercicio, una serie de partidillos en campos de dimensiones reducidas, no tomaba parte y realizaba carrera continua.

Sin duda, la participación del internacional español sería un refuerzo importante para Manolo Márquez de cara al exigente calendario que tiene ahora por delante Las Palmas, con tres encuentros en ocho días. Empieza el domingo en casa ante el Athletic y la próxima semana visitará el miércoles al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y recibirá el domingo al Leganés en el Estadio de Gran Canaria.

Parece que la recuperación de Vitolo va por buen camino, aunque habrá que ver cómo evoluciona su rodilla en los entrenamientos que restan de aquí al choque contra los vascos. Lo que está claro es que, si aparece de nuevo alguna molestia, el jugador no forzará, pues ya ha sufrido varias recaídas desde que surgiera ese problema en el encuentro de la primera jornada ante el Valencia.

Con el regreso del extremo amarillo a la dinámica de grupo, la enfermería de la UD únicamente tiene dos inquilinos: Sergi Samper, a quien le queda más de un mes para recuperarse de su rotura fibrilar, y Tana, que en la sesión de preparatoria de este lunes ya trotó un poco sobre el césped de El Hornillo aunque la microrrotura en el glúteo derecho que padece no le permitirá estar en el duelo del próximo domingo.

En el entrenamiento realizado este martes en la instalación teldense a la llegada a la Isla de la expedición, no participaron Halilovic, Aythami, Tannane, Bigas y Jonathan Viera, mientras que la mayoría de los titulares en Málaga únicamente hicieron la primera parte del mismo. La plantilla tendrá mañana miércoles jornada de descanso y vuelve al trabajo el jueves.