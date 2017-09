Vitolo y Rémy elevan el listón

Uno de los tópicos del fútbol dice que cuando un equipo funciona lo mejor es no tocarlo. A ese clásico se enfrenta esta semana Manolo Márquez por primera vez en la UD Las Palmas. El once titular de Málaga es el único que ha funcionado en las tres primeras jornadas, una alineación que fue una auténtica revolución y con solo cuatro titulares que se mantuvieron de la goleada encajada ante el Atlético de Madrid: Leandro Chichizola, Dani Castellano, Jonathan Viera y Jonathan Calleri que son, a la vez, los cuatro únicos jugadores que han sido titulares en las tres primeras jornadas. El conjunto insular dio una imagen de seriedad en la primera parte de La Rosaleda y en la segunda se desmelenó aprovechando las dudas y la fragilidad de su rival, lo que le llevó a vencer y convencer.

Tiene mucha pólvora esta Unión Deportiva con Jonathan Viera y Calleri como líderes en estas tres primeras jornadas. Pero para el domingo hay dos opciones más que elevan el listón. Se aumenta la competencia: el regreso de Vitolo y el paso dado por Rémy tras entrar desde el banquillo. Hay pocas dudas con el grancanario. Ya se ejercitó el martes con el grupo y se espera que este jueves haga lo mismo -en una sesión a puerta cerrada, mientras que ayer hubo día de descanso-. El ex del Sevilla es un lujo para la UD Las Palmas y si todo transcurre desde la normalidad en los próximos días será titular en el duelo del domingo frente al Athletic (17.30 horas), el que supondría su regreso al Gran Canaria con la elástica amarilla.

El caso de Loïc Rémy es más complejo y puede convertirse en otro de los debates recurrentes en la UD. En un bendito dilema. El delantero francés salió desde el banquillo en La Rosaleda para jugar como extremo izquierdo y agradó por su potencia. Le dio tiempo de anotar el gol de la sentencia en una incorporación desde atrás y una definición inteligente al más puro estilo Prince Boateng. Es el jugador de la plantilla que más se parece al ghanés, aunque su posición natural sí es la de delantero centro. Tanto su nivel como el de Jonathan Calleri son muy altos y está por ver cómo plantea resolver esa situación Manolo Márquez. La polivalencia del galo ayuda a que pueda jugar en banda, pero no es un jugador combinativo, lo que podría afectar al estilo de juego. Y es que la UD en los últimos años se ha caracterizado por unir en la mediapunta a jugadores de gran talento y capacidad para asociarse como Jonathan Viera, Tana, Momo o Alen Halilovic.

En La Rosaleda se decantó Márquez por la profundidad y el trabajo de Tannane para un costado y la clase de Halilovic para el otro. El marroquí aprobó en su estreno y el croata dio una asistencia pero no tuvo continuidad, por lo que no sería de extrañar que perdieran su sitio. Muchas alternativas para pocas vacantes en un once en el que Jonathan Viera, Vitolo y Calleri apuntan a indiscutibles.

El choque del domingo es el primero de una semana con otros dos duelos. Y es que el miércoles la UD visita al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, mientras que el domingo 24 recibe al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Con una plantilla muy larga Manolo Márquez apostará por las rotaciones, una política de la que es partidario. Y el plantel tan largo del que dispone no le deja otra opción si quiere mantener una buena gestión del grupo. Tendrá, por tanto, tres oportunidades más en un corto plazo de tiempo para hacer diferentes combinaciones en función de sus gustos e ir definiendo su once ideal. De momento solo Tana y Sergi Samper son las únicas ausencias aseguradas para los tres encuentros.

Ximo y Aythami se entrometen

Pero en la defensa también cuenta con numerosas variantes. Y es que Ximo Navarro y Aythami Artiles demostraron que quieren discutir lo que parecía una pareja de centrales intocable: Mauricio Lemos y Pedro Bigas. El uruguayo no viajó debido a que no había entrenado durante la semana por encontrarse con la selección y el balear sufrió molestias a última hora. Además, David García también puja día a día con el objetivo de superar a Germán Dévora como el jugador con más partidos oficiales de amarillo.

Pero para el recién estrenado doble pivote también tiene Manolo Márquez numerosas alternativas. Y es que la recuperación de Vicente Gómez y el buen nivel mostrado por Javi Castellano y Alberto Aquilani se suman a la opción de Hernán Santana, que fue titular frente al Atlético. La UD Las Palmas logró un triunfo balsámico en Málaga, pero el once inicial podría cambiar para el domingo.