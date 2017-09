Ramírez responde al Sevilla: "Actuaron de mala fe y reclamaremos demora e intereses"

Guerra abierta con el Sevilla. El culebrón de la 'V'. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, responde con todo el arsenal atómico. Letrado de acero en el pulso medieval con Víctor Machín Pérez 'Vitolo' como gran protagonista. El máximo mandatario isleño, con el pulso del miércoles ante el conjunto hispalense, en el Pizjuán en el horizonte, denuncia que la entidad andaluza "ha actuado de mala fe". El Sevilla ha declarado que demandará a "la UD, a Vitolo, al padre de Vitolo y a la agencia de representación del internacional" tras la salida del isleño del Pizjuán -el pasado 12 de julio-. Vitolo pagó su cláusula -35,7 millones- y como agente libre se incorporó a la UD como refuerzo galáctico. Esta operación dejó en evidencia a José Castro, presidente del Sevilla, que había argumentado públicamente que Vitolo seguiría en el club andaluz.

"Aquí hay dos partes. Una parte es el Sevilla y la otra es la UD, Atlético y Vitolo, que no vamos por separado. Hay un proceder al derecho. A partir de ahí, si ellos han optado porque esto lo vean los tribunales, tendremos que explicar allí cómo y por qué sucedió todo. No hemos cometido ninguna ilegalidad y lo explicaremos. A pesar que el Sevilla pretendió que no pudiésemos tramitar la ficha de Vitolo, él ya ha jugado y es jugador de la UD Las Palmas (...) "No es lo mismo haber buscado una solución desde la UD para tratar que se nos pagase de forma diplomática, sino que si se nos mete de forma judicial ya no son sólo los 4 millones de euros. Habrá una demora e intereses, ya entraríamos a hablar de otros aspectos fundamentales como la mala fe del Sevilla, el retraso malicioso para que no tuviéramos más recursos para hacer una mejor plantilla y eso la UEFA lo sabe".