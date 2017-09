Márquez: "Como entrenador, me gastaría los 15 millones en un jugador top"

La sinceridad del estratega de las mil variantes. Manolo Márquez, el hombre que domó al Málaga, con siete novedades en el once, para liquidar el síndrome del chárter [la UD encadenó 385 días sin ganar lejos del Gran Canaria en Liga], aplaude la inversión de 15 millones en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco pero siente la tentación de gastarse esa cantidad en un jugador top. "Si te hablo como entrenador, me gastaría esa cantidad [quince millones de euros] en jugadores top para mi equipo. Si te hablo como club, la ciudad deportiva es lo más importante después de la permanencia. Tener una ciudad deportiva para mí urge (...) Hace unos días, David Simón no pudo entrenar y Lemos estaba con la selección uruguaya. Necesitábamos un lateral derecho de forma urgente y recurres al jugador que vive más cerca para entrenar. Si entrena el primer equipo y el filial en ese mismo instante te pasan al jugador y listo. La ciudad deportiva es muy importante".

Sobre el pulso de mañana ante el Athletic Club de Bilbao [17.30 horas, BeinLaLiga], en el Gran Canaria, anuncia novedades. "Puede ser que haya alguna variación en el equipo, pero será un equipo parecido al que jugó en La Rosaleda. Alguna vuelta de tuerca todavía le daremos en estas horas previas". Y abre la puerta a Vitolo, incluso de titular: "Sí lo valoramos de titular porque ya está recuperado. Lo que pasa es que estamos en una semana de tres partidos [el miércoles, toca visitar el Pizjuán y el domingo 24 llega el Leganés al Gran Canaria] y hay que pensar en qué partidos van a jugar y cuáles no, aquellos jugadores que no están al cien por cien [Vitolo jugó su último partido el pasado 18 de agosto ante el Valencia en Mestalla]".

En relación al duelo ante el Sevilla, del próximo miércoles, y el clima de alta tensión entre los mandatarios de la UD y el cuadro hispalense [con sendas amenazas de demandas judiciales], Márquez pasó de puntillas sobre el pulso con más morbo del siglo -Vitolo pagó la cláusula para obtener su carta de libertad tras anunciar el presidente del club andaluz José Castro que estaba renovado, generando un cisma en la cúpula de mando de Nervión-. "Es un tema que ni hemos tocado. Supongo que lo afrontaremos desde el lunes. No lo hemos hablado con nadie. Sé un poco cómo está el tema pero no lo hemos tocado", valoró sobre si le habían aconsejado que no jugase Vitolo ante su exequipo [militó en las últimas cuatro temporadas].

El Athletic llega esta noche a la Isla, tras jugar el jueves en Berlín ante el Hertha. Márquez no cree que acusen el agotamiento. "Pueden venir más cansados, pero también tienen una plantilla buena. Después de jugar contra el Panathinaikos hicieron siete cambios y ganaron en Ipurúa. Llevan mucho ritmo porque empezó la pretemporada antes que el resto. Pero también jugamos en casa y ellos van a completar dos partidos en 72 horas; podrían acusarlo".

Siete goles encajados y el rigor defensivo

Márquez resta importancia al hecho de recibir siete tantos en las tres primeras jornadas. "Fueron cinco ante el Atlético y en los otros dos partidos hemos encajado un gol, cierto que con sensaciones diferentes. En Málaga sin hacer un gran partido no tuvimos muchos agobios en defensa. Ellos tuvieron sus ocasiones pero en cuanto al número la victoria fue justa. Lo que nos preocupa es seguir mejorando colectivamente en los aspectos cuando el equipo no tiene la pelota".

Analiza la circunstancia de que el Athletic aún no ha recibido un tanto en este curso: "El hecho de que ellos no hayan encajado, es cierto que este año juegan un 4-2-3-1 y presiona bien cuando pierde el balón y se repliegan muy rápido. Cuesta hacerle goles aunque el otro día con el Hertha Herrerín salvó varias ocasiones. Es un equipo defensivamente fuerte pero nosotros en ataque también somos un equipo consistente".

Hernán Toledo, en las tinieblas

Valoró la situación del fichaje Hernán Toledo, que encadena tres descartes por determinación técnica. "Tiene mucha competencia en esa posición y es evidente que siempre necesitas jugar para mejorar. No es una situación fácil, pero me podríais preguntar lo mismo de Borja Herrera [que tampoco ha debutado]. A veces cuesta acoplarse y a Hernán le está costando un poco más además de la competencia".

En relación a la fortaleza mental del equipo, y cómo se repuso al empate del Málaga en La Rosaleda -igualó Diego González pero llegaron los tantos de Calleri y Rémy-. "El equipo tiene las características para hacer un poco de todo. En Málaga nos dedicamos a hacer un partido lo más práctico posible y tenemos jugadores para jugar por banda muy rápido". Orden, rigor, velocidad y pólvora. Las claves del Ferrari de Márquez. Y un tópico demoledor, que suma a su libreto de estilo: "El que marca primero; tiene mucho ganado".

Política de rotaciones y la complicidad

Confirma que es partidario de las rotaciones. Lemos, Vitolo...Se admiten apuestas para el UD-Athletic. "Utilizo bastantes jugadores. Las asociaciones son mucho más importantes de lo que la gente se piensa (...) Buscar las asociaciones muchas veces es clave, por encima de los que parecen que será titulares. Hay otros que se entienden mejor, me pasó un poquito la temporada pasada. El hablarse el banda con el extremo, los dos mediocentros€ Y a partir de ahí eso no quiere decir que vayan a jugar éstos, pero estamos buscando un poquito los jugadores que mejor se entiendan".

Sobre la opción de rotar en la pareja de centrales, confirma que tiene relevos de garantías -David García y Lemos para Aythami Artiles y Ximo Navarro-. El káiser de Arguineguín fue una de las grandes novedades ante el Málaga y cuajó una notable actuación.