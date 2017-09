David García: "Me veo jugando hasta los 37 años"

Un capitán eterno. Sin fecha de caducidad. David García Santana -35 años, 441 partidos con la elástica de la UD y que está a diez de superar a Germán Dévora (450)- se estrenó a lo grande en este curso ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. De titular, junto a Aythami Artiles [dos centrales que forman parte de la vieja guardia, junto a otro veterano ilustre como Momo], cuajó una actuación sobresaliente. Esta mañana, en El Hornillo, detallaba que se ve jugando hasta "los 37 años si me respetan las lesiones". Tiene contrato hasta junio de 2018, con opción a un año con la 'cláusula Momo' [fórmula contractual de ampliación si se alcanzan los 15 partidos oficiales].

"Siempre me costó empezar de titular. Estoy contento por debutar, por hacer un buen partido y por lo que dio el equipo. Le pondré las cosas difíciles al míster (...) El rival y el escenario eran complicados". Analizó los pitos e insultos que padeció Vitolo en el infierno. Al extremo grancanario y ex de Sevilla se llamó "cabrón" y recibió el cántico: 'Vitolo muérete'. "Teníamos que arroparlo, estuvimos con él porque era un momento muy complicado. El árbitro [González González] permitió muchas cosas que quizá si fuera otro equipo no lo hubiese permitido. Estuvimos con él en todo momento".

El Sevilla cometió 21 faltas y recibió dos amarillas. ¿Se sienten maltratados? "Maltratados no, pero cuando Vitolo recibía la pelota era falta. Le dieron un codazo en el primer minuto. En esa acción le dijimos que fue con dureza aunque fuera la primera. Intentamos explicarle al árbitro que esa acción era excesiva y lo que decide es sacarme una tarjeta amarilla que no se entiende. La situación es ajena a nosotros y debemos seguir mirando hacia delante. El árbitro es el que decide y en ese sentido no salimos beneficiados. No queremos salir beneficiados, sino que se pite lo que toque en cada momento. De las 20 pelotas que tocó Vitolo, quince fueron falta. Comparto esta frase de Márquez".

En relación al rival del Leganés, defiende la capacidad que atesoran para defenderse y salir a la contra con criterio. "El Leganés es un equipo que no encaja y juega a la contra; son rápidos y que han empezado bien. Son un conjunto fuerte y peligroso".