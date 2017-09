Manolo Márquez: "Hemos sido un quiero y no puedo"

Manolo Márquez resumió la actuación de su equipo en la derrota en Leganés como un quiero y no puedo. Hasta en tres ocasiones repitió esa misma frase para explicar la derrota (0-2) en el Estadio de Gran Canaria: "Me ha parecido que hemos sido un quiero y no puedo. Nos hemos encontrado con diez jugadores por detrás de la pelota y el equipo no ha estado fresco. Le hemos puesto en bandeja los contraataques al Leganés para que nos ganara el partido. Les felicito porque se han salido con la suya y no les quito méritos", indicó.

"La sensación es de querer y no poder", insistió. "Da igual si íbamos con un mediocentro, con dos, con dos bandas, con una, a pierna cambiada? No hay nada que decir. Lo único habría sido mantener el equipo igual, mantener la portería a cero. No hemos estado frescos con el balón y a lo mejor tendríamos que haber esperado nuestro momento con el balón, aguantándolo más. El equipo no ha estado fino", comentó sobre las variantes que intentó introducir durante el choque.

Esas soluciones estaban condicionadas por las lesiones de varios jugadores clave, pero no quiso excusarse. "Es una cuestión de haber querido y no haber podido. No creo que dependamos de Rémy y Calleri. No me voy a excusar en las seis bajas que tenemos, para eso está la plantilla que es larga", justificó.

Y es que el técnico consideró que no vio apatía en sus jugadores, sino cansancio. "He notado más cansancio que apatía en algunos jugadores. He visto síntomas de cansancio y, después del 0-1, de bajar un poco los brazos. Hemos sentido impotencia", valoró. "He visto al equipo cansado, ha sido un quiero y no puedo y he notado impotencia", continuó.

Acerca de los pitos a Tana, pidió al público que no silbara a sus jugadores durante el partido y esperara al final del choque: "No me sorprende nada en el fútbol español. El fútbol inglés nos da mil vueltas en eso. Que me piten a mí. Creo que lo que tiene que hacer el público durante el partido, y lo digo con todo respeto, por eso le llaman el respetable, es intentar animar a los jugadores", opinó. "Igual que le dimos la vuelta tras los dos primeros partidos, lo podemos hacer ahora. Ahora viene el Camp Nou y no vamos a tirar ese partido", indicó.

Por último, calificó la actuación del debutante Borja Herrera de "francamente buena, lo he visto bastante maduro".