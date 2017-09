La arenga de Viera: "Parece que vamos últimos; juntos seremos más fuertes"

Jonathan Viera, alma de presidente. El mediapunta y capitán de la UD analizó esta mañana el impacto en el vestuario la renuncia de Márquez y los pitos recibidos el pasado domingo ante el CD Leganés en el Gran Canaria. Vena de emperador. Reclama "unidad" y talante positivo en el entorno del equipo, de cara al pulso de este domingo (15.15 horas) ante el Barça en el Camp Nou. "Está claro que cuando tienes una idea fija en la cabeza de siempre hacer lo mismo y que el equipo tiene los mecanismos todo es más fácil. Creo que llevamos un tiempo que las cosas no nos están saliendo bien; desde febrero o marzo noté que al equipo no le salían las cosas (...) No sabemos para dónde tirar. Lo único que podemos hacer es trabajar para revertir la situación. También parece que vamos últimos y quedan tres jornadas. Lo que viví el otro día en el estadio hacía tiempo que no lo sentía. Lo que nos vendría bien es una ayuda de todos, juntos seremos más fuertes y todos los que salimos al campo salimos a hacerlo lo mejor que sabemos. Tenemos que estar juntos".

Calificó a Márquez de "grandísima persona". "A título personal y colectivo no nos ha sentado nada bien. Ha sido muy honesto con todos desde el inicio. Siempre nos ha dicho lo que pensaba, es una magnífica persona y no le han salido las cosas como esperaba. Es una pena porque todos teníamos mucha confianza en el inicio de liga. Ha decidido no continuar porque creía que era mejor que viniese otra persona".

Viera eleva a Márquez en una categoría muy especial en este universo del balón: "Yo tenía una magnífica relación con él y le deseo todo lo mejor porque no hay demasiadas personas buenas en el mundo y teníamos una gran persona ahí dentro".

¿Cómo piensa frenar al Barça? Viera detalla que este tipo de pulsos "son los que todo el mundo quiere jugar. Cuando te enfrentas a un equipo así en un campo de estas dimensiones la motivación es extra. Pero hay un problema: hay un balón y casi siempre lo tienen ellos. Tenemos que tener la humildad suficiente para saber que durante mucho tiempo no tendremos el balón y tenemos que ser conscientes de la realidad de las cosas y llevar el balón a nuestro terreno el tiempo que nos dejen".