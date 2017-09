Aythami: "No entiendo el marcaje al hombre; es imposible parar a Messi"

Aythami Artiles no es partidario de un marcaje al hombre para frenar a Leo Messi el próximo domingo en el Camp Nou (15.15, beIN LaLiga), tal y como hizo el Girona el fin de semana pasado por medio de su jugador Maffeo.

Yo una vez tuve que marcar al hombre a un jugador en Segunda B y lo pasamos mal todos. No lo entiendo, pero cada entrenador hace lo que quiere y cada uno tiene sus armas", aseguró el central. "Todos los domingos los equipos intentan pararlo y es imposible", añadió.

El de Arguineguín recordó su mala experiencia "cada vez" que va al templo azulgrana, donde confesó haberlo pasado "mal". "Hay que esperar que no tengan un buen día y nosotros estar bien. Hay que ser solidarios, aprovechar nuestras ocasiones y gestionar el balón cuando lo tengamos. Si nos pasa como en la segunda parte de Sevilla, lo vamos a pasar bastante mal", vaticinó.

Acompañado por Jonathan Viera en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Hornillo, Aythami también se refirió a la dimisión de Manolo Márquez como técnico de la UD. Asumió su parte de culpa como jugador. "Teníamos una magnífica relación con Manolo, era muy fluida, siempre hablábamos y solucionábamos las cosas. Si los resultados hubiesen sido otros, a lo mejor el míster seguiría. Todos queríamos jugar mejor, pero lo que está claro es que no estamos en una situación tan crítica como para ser pesimistas", aseguró el futbolista.

Sobre los nuevos inquilinos del banquillo, Juan Carlos Valerón y Paquito Ortiz, interinos hasta el nombramiento de un nuevo técnico, dejó claro que "el estilo y la forma de jugar no variará mucho, y si viene un entrenador mañana, no va a hacer una revolución". "Después sí tenemos 15 días para profundizar, pero ahora mismo hay que defender el escudo y el honor de este equipo y no vamos a ir a Barcelona a pasear", garantizó.

En ese sentido, alabó el hecho de que el equipo, con Manolo Márquez, haya ganado consistencia defensiva. "Manolo tenía clarísimo que la idea era que el equipo no recibiera tantos goles y hemos mejorado mucho en defensa", dijo, aunque también defendió la idea de "tener el balón".

Por otro lado, preguntado por si va a felicitar a Quique Setién hoy, día de su cumpleaños, aseguró: "Le felicito por partida doble porque ha hecho una gran semana en cuanto a resultados. Lo hago desde aquí porque no tengo su número", concluyó.