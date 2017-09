Juande Ramos gusta a la UD

El casting del nuevo emperador. La UD activó el protocolo de emergencia para encontrar al candidato adecuado para relevar en el cargo a Manolo Márquez. "Tardará unos días, nos ha pillado de sorpresa pero estamos convencidos de que daremos con el perfil adecuado", aseguran desde las altas esferas.

Y el nombre de Juande Ramos atrae a la UD. "Es un candidato que nos gusta". El extécnico del Málaga, Dnipro, CSKA de Moscú, Real Madrid, Tottenham, Sevilla, Espanyol, Betis, Rayo Vallecano y Levante luce un proceder profesional riguroso y que encaja en la filosofía estética de la UD. El tiempo corre y la decisión final no se excederá de mañana. "No pasará de las próximas 48 ó 72 horas", determinan.

El relato de Ramírez

En los micrófonos de la Onda Cero, el presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez Alonso, confirmó, que salvo novedades de última hora, Paquito Ortiz se sentará en el banquillo del Camp Nou [Juan Carlos Valerón carece de la titulación definitiva para ejercer de primer entrenador, ya que la recibirá en las próximas semanas]. Sería un estreno de fuego.

"Tenemos a Paquito Ortiz y a Juan Carlos Valerón como opciones tras la salida de Manolo. Y será Paquito el que en primera instancia estará en el banquillo de la UD ante el Barça", relató el máximo dirigente.

Además, explicó como fue la salida de Márquez, que le comunicó de manera personal su intención de irse de la UD [para formar parte del organigrama de la base]. "Si es el propio entrenador el que no puede; pues toca aceptar la decisión y tomar una decisión urgente. Buscamos lo mejor para la institución y para él. Mucho más no puedo hacer yo; la plantilla está con Márquez y el técnico me enseñó los wasaps de apoyo de sus jugadores. Lo mejor es que dé un paso al costado".

La UD cuenta con tres entrenadores finalistas en ese casting definitivo para la nueva era. Las próximas horas serán determinantes. "Depende de la cercanía", dijo como pista Ramírez, en relación a los candidatos de lujo para el cargo.