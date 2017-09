Pako Ayestarán se cuela en la final del casting del banquillo de la UD

Pako Ayestarán, extécnico del Valencia, figura en la relación de futuribles para suplir a Manolo Márquez. Con 12 partidos como primer entrendor ché, el estratega vasco presenció en directo en el Gran Canaria el choque entre los amarillos y el Athletic Club de Bilbao. Desde la entidad amarilla, manejan tres opciones para portar el timón de la galaxia amarilla.

Y en ese tridente, Ayestarán gana crédito por su predisposición táctica -4-3-3- y el encaje en el proyecto galáctico de la UD que cuenta con un prespuesto de 60 millones de euros. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, detalló ayer en Onda Cero, que en las próximas "72 horas" confía en anunciar el nombre del nuevo preparador técnico.

La marcha de Manolo Márquez, por una decisión de índole personal, ha pillado en fuera de juego a toda la comisión deportiva. Cada minuto es oro, y el nombre de Juande Ramos -ex del Real Madrid, Sevilla o Málaga- también bailó por la pasarela de estrategas para la nueva era amarilla. Javi Gracia, ex del Villarreal, es otra de las opciones, pero sus altas pretensiones dificultan que cristalice la operación. Durante las últimas horas, se han vinculado un torrente de nombres y pasaportes de entrenadores de enorme recorrido con el escudo amarillo. Y desde la entidad isleña, aseguran que el número uno no ha salido en quiniela alguna. Es el tapado. Un rostro enigmático que compite con Ayestarán.